A Saint-Malo, jusqu'à 60.000 tonnes de nitrate d'ammonium transitent par le port chaque année

Il est présenté comme étant à l’origine de l'explosion qui a fait plus d'une centaine de morts et au moins 4.000 blessés à Beyrouth. Le nitrate d'ammonium est mise en cause dans plusieurs accidents mortels ces dernières années. A Saint-Malo de grosses quantités transitent par le port chaque année.

Une nouvelle fois, il est pointé du doigt. A l'origine de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse en 2001 ou de celle d'un cargo au large de Brest en 1947, le nitrate d'ammonium est présenté comme le responsable des explosions qui ont ravagé Beyrouth ce mardi 4 août.

Cet sel blanc et inodore est utilisé pour les cultures agricoles. En Bretagne, la société lituanienne Achema en achemine via les ports du Légué et de Saint-Malo. Dans la cité corsaire, 40.000 à 60.000 tonnes d'engrais transitent par le port chaque année. Chaque mois, un à deux bateaux viennent décharger les énormes sacs sur trois quais sécurisés. "Ils ne sont jamais entreposés dans des hangars," indique le sous-préfet Vincent Lagoguey.

Le transport et le stockage de l'engrais fait l'objet de mesures de sécurité très strictes. Il n'y a jamais plus de 7.500 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port en même temps, que ce soit à terre ou sur mer. Avant son arrivée au port, le navire de transport doit fournir toute la documentation demandée sur la marchandise qu'il transporte. Celle-ci doit répondre à un cahier des charges précis.

Lorsque le bateau est en approche, un expert monte à bord et contrôle l'état des cales et des produits. Les moyens de lutte contre les incendies qui se trouvent à l'intérieur du navire son testés. Un rapport est adressé à la capitainerie qui donne alors ou non son feu vert à l'entrée du bateau dans le port.

Le déchargement fait lui aussi l'objet de règles très strictes, sous la surveillance des pompiers. Le produit est déposé sur les quais. Les sacs ne sont jamais entreposés tous ensemble et ils ne doivent pas passer plus de 72 heures à terre avant d'être chargés dans les camions pour rejoindre leurs points de livraison en France ou ailleurs.