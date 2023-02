À Sauveterre, un domaine expérimente des exosquelettes pour faciliter la taille des vignes

Et si ce nouvel équipement révolutionnait le travail dans les vignes ? Au domaine d'Aiguilhon, à Sauveterre (Gard), les ouvriers agricoles testent en ce moment des exosquelettes, pour soulager leur dos lors de la taille des pieds de vignes. Il s'agit d'une sorte de harnais qui accompagne l'ouvrier lorsqu'il se baisse. Ce genre d'équipement tend à se généraliser dans l'industrie mais ce n'est que le début dans l'agriculture.

700 à 800 pieds de vigne à tailler chaque jour

C'est la MSA, mutuelle sociale agricole qui a proposé ce projet au domaine. Si elle est concluante, l'expérience sera pérennisée et développée chez d'autres vignerons. Pour l'heure, après deux semaines d'utilisation, Jean-Noël et Julien constatent tous les deux qu'ils souffrent moins du dos. "D'habitude, on a des piques dans le dos au bout d'une heure. Là, à la fin de la journée, c'est moins douloureux", reconnaît Julien.

Sous sa grosse doudoune et sa combinaison et en plus de son sécateur électrique, Jean-Noël porte désormais une sorte de sac à dos tout plat fait d'élastiques, qui soutiennent son dos. "Quand je me baisse, ça tire sur les élastiques et quand je me redresse, ça m'aide à relever mon corps", explique-t-il. Chaque jour de janvier à mars, il taille 700 à 800 pieds de vigne. Alors soit il se baisse autant de fois, soit il reste courbé et avance tête la première.

Quelque soit la solution privilégiée, le dos tire rapidement. Lors de cette phase d'expérimentation, Julien et Jean-Noël vont tester trois modèles d'exosquelettes. Ils choisiront le meilleur en fonction des taches à effectuer comme l'explique Anaïs Comerly, la responsable commerciale. "Le but c'est de voir ce qui les soulage le plus, ce qui est le plus pratique, pour des taches comme la taille ou l'ébourgeonnage", confirme-t-elle.

Mais les exosquelettes ne pourront rien faire face à un adversaire coriace : le mistral ! Il est glacial et inarrêtable en ce début d'année. Plus encore que les douleurs au dos, c'est lui qui complique la vie des ouvriers agricoles.