A seulement 16 ans, élèves en Creuse, ils rêvent de devenir meilleur berger de France

Le meilleur jeune berger du Limousin est-il Creusois ? Réponse mercredi 25 janvier à Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne, où se déroule la finale régionale des "Ovinpiades". Ce concours, la 18e édition, s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans, élèves des établissements agricoles.

ⓘ Publicité

L'une des épreuves consiste à vérifier l'état de santé de l'animal. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Les deux meilleurs iront au Salon de l'Agriculture

Quarante candidats du Limousin - dont neuf Creusois - s'affronteront sur des épreuves théoriques et pratiques, notamment le tri des brebis, la taille des onglons ou le choix des béliers. Les deux gagnants seront sélectionnés pour la finale nationale qui aura lieu le 25 février au Salon de l'Agriculture à Paris. "Ce serait une super expérience", sourit Adrien Gobert-Geneste, un apprenti creusois de 16 ans qui étudie au lycée agricole d'Ahun. "Être agriculteur est compliqué mais c'est le plus beau métier du monde !"

Le Salon de l'Agriculture est un formidable tremplin selon Dominique Carrère, directrice de l'exploitation du lycée agricole d'Ahun : "C'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais dans leur vie. Avant, ils sont timides et ils reviennent changés. Ils côtoient beaucoup de monde de toute la France, ils acquièrent des compétences en communication, ils apprennent le contact avec les politiques, avec les consommateurs !"

La filière ovine manque de bras en Creuse. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Un concours pour créer des vocations

Ce concours vise à mettre la lumière sur l'élevage de brebis, une filière qui manque de bras. Un éleveur de brebis sur deux partira à la retraite dans les prochaines années. L'enjeu est de taille, car la France importe la moitié de la viande de mouton qu'elle consomme.

"Le but du concours est de gagner pour aller à Paris et bien placer nos élèves, explique Juliette Pernot, enseignante en zootechnie. Mais il s'agit surtout de créer des vocations dans la filière ovine." Aurore Bodinat, enseignante elle aussi, résume les avantages de la filière : "On leur montre qu'avec peu d'investissement au début, on peut se dégager un bon salaire. Les moutons ont aussi la particularité de passer partout, ce qui permet de valoriser des terrains qui ne le seront pas par des vaches."

A 16 ans, Noémie Civade rêve de reprendre l'exploitation familiale pour élever des chèvres et des brebis et produire du lait, commercialisé en vente directe. "Ma mère n'était pas très partante car elle est née dans une famille d'agriculteurs, elle s'est mise avec mon père agriculteur donc elle sait que c'est dur. Mon père au début n'y croyait pas trop mais il me pousse à donner le meilleur de moi-même. Financièrement ça peut être compliqué mais il faut s'accrocher."

Les enseignants d'Ahun conseillent aussi aux jeunes éleveurs de bovins de se lancer également dans l'ovin, pour diversifier leur production, et contrebalancer une éventuelle crise dans l'une des filières.

loading

loading

loading