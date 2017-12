A Sorigny, les agriculteurs de l'UDSEA dénoncent l'importation de produits interdits devant la plate-forme Lidl

Une trentaine d'agriculteurs de l'UDSEA, le principal syndicat agricole ont pris pour cible ce lundi matin la plate-forme logistique Lidl à Sorigny. Objectif, contrôler la cargaison des poids-lourds pour dénoncer tous ces produits alimentaires importés qui contiennent des substances interdites.

Pour eux, la France est devenue une véritable passoire. Pour s'en persuader, il suffit de contrôler les poids-lourds qui viennent livrer nos grandes surfaces. Certains de nos produits alimentaires importés d'Europe contiennent pourtant des substances interdites en France.

On veut dénoncer le double jeu du gouvernement. D'un côté, il promet une agriculture saine et durable avec notamment les états généraux de l'alimentation. Et de l'autre, il laisse entrer sur notre territoire tout un tas de produits importés d'Europe qui peuvent contenir des substances interdites comme des animaux élevés avec des farines animales. On peut penser aussi au traité du CETA signé avec le Canada qui peut nous donner du bœuf aux hormones..." Dominique Malagu, UDSEA