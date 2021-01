A Tercillat, la déception des opposants au projet d'extension de la porcherie

"Je suis écœurée".

C'est peu dire que Francine est déçue de la décision de la Préfecture de la Creuse d'autoriser le projet d'extension du GAEC Jamet. Élevant actuellement 500 porcelets, cette extension prévoit d'accueillir à l'avenir 1000 porcs, ce qui décuple la taille de l'exploitation, 500 porcelets équivalant à 100 adultes.

Francine est l'une des voisines de l'exploitation et elle est membre du collectif d'habitants de Tercillat qui a été monté contre ce projet d'agrandissement :

"On se rend compte qu'on est pas écouté. On se fiche bien de comment vont devenir nos vies. Ma maison se situe à 275 mètres du projet. Ma maison est cernée par l'épandage (NDLR : par les champs où seront épandus le lisier de la porcherie). Je m'inquiète énormément pour mon confort de vie. Finalement on en a que pour les agriculteurs, les gens autour, on s'en fiche."

L'inquiétude de Francine est partagée par un certain nombre d'habitants de Tercillat, qui s'attendent à ce que les mauvaises odeurs soient plus fréquentes qu'aujourd'hui, quand le projet sera concrétisé. Ils estiment aussi que le prix de leurs maisons va diminuer.

D'autres ont de sérieux doutes sur la pertinence d'un nouveau projet d'élevage intensif à notre époque. C'est le cas par exemple de Christine :

"Ça ne créera pas de travail en plus, ça ne crée pas d'emplois. Ces cochons ils vont partir où ? En Chine ou je ne sais où. Et puis c'est pour faire quoi ? Pour faire de la viande de mauvaise qualité. De la viande que les consommateurs n'ont plus forcément envie d'acheter aujourd'hui."

L'augmentation de la quantité de lisier épandu dans les champs aux alentours pose également question, les opposants estimant qu'à terme, ce lisier polluera les eaux des rivières du secteur.

Tout les habitants de Tercillat ne sont pas pour autant opposés au projet, certains comprenant la volonté de Quentin Jamet d'étendre son élevage. C'est un jeune agriculteur, qui reprend l'exploitation de ses parents. Cette extension est son projet d'installation. Quentin Jamet a été élu conseiller municipal lors des dernières élections. Il refuse de répondre aux médias sur cette question, nous n'avons d'ailleurs pas réussi à le joindre depuis la décision de la Préfecture.

Des tags dans la rue aux dernières élections

Ce genre de débat peut apporter des tensions fortes dans une petite commune comme Tercillat. Aux dernières élections, des tags ont dénoncé le projet juste devant le bureau de vote.

Des habitants espèrent toujours que le dialogue reste possible, comme Chantal qui, malgré des convictions écologiques fortes, refuse de dénigrer le projet d'extension :

"Ça m'embête parce que je comprends en compte les intérêts de chacun. Je comprends que Monsieur Jamet soit intéressé et que c'est important pour son développement, il est jeune, il a des projets, c'est normal. Après je comprends aussi toutes les autres personnes qui ont elles, d'autres projets. La part des choses est difficile à faire."

L'une des solutions demandées par les opposants serait d'élever les porcs sur de la paille, et non sur caillebottis comme prévu actuellement, ce qui permet de produire du fumier, moins odorant que le lisier.