À Terramesnil, bientôt une troisième cuvée du vin picard "La Cour de Bérénice"

Bientôt une troisième cuvée du vin "La Cour de Bérénice", produit près de Doullens ! A Terramesnil, un village du nord de la Somme, cela fait un peu plus de quatre ans que Maximilien de Wazières, agriculteur céréalier, s'est lancé en parallèle dans une activité de vigneron, par pure passion du vin. Les premières récoltes ont été faites il y a 2 ans. Et cette année, malgré la météo capricieuse et pluvieuse de ces dernières semaines, cet apprenti vigneron estime tirer son épingle du jeu à quelques semaines de ses troisièmes vendanges.

Les grappes de raisins ont été épargnées malgré la météo capricieuse de ces dernières semaines. © Radio France - Jeanne Daucé