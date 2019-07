A Tonnerre dans l'Yonne, l'entreprise Jeandot récupère les pneus usagés

A Tonnerre, l'entreprise Pneus Jeandot travaille à 70% avec des agriculteurs et viticulteurs de la région

Auxerre, France

L'objectif de cette convention signée en début de semaine pour des associations comme Robin des Bois, "c'est de dépolluer les prairies où subsistent parfois des résidus de pneus ingérés par des vaches." Dans l'Yonne la pratique est déjà courante. Les exploitations où l'on trouve des pneus abandonnés sont de plus en plus rares. A Tonnerre par exemple, l'entreprise Pneus Jeandot travaille à 70% avec des agriculteurs et viticulteurs de la région mais aussi de l'Aube.

Pierre Morin le responsable de l'entreprise Pneus Jeandot © Radio France - Isabelle Rose

1200 pneus au recyclage chaque semaine

Pour Pierre Morin, le responsable de l'entreprise Pneus Jeandot, tout le monde joue le jeu. A Tonnerre, les deux bennes de pneus usagers débordent. _"_Près de 1200 pneus partent au recyclage chaque semaine" explique Pierre Morin le responsable de cette entreprise qui emploie dix salariés. Les pneus encore en bon état repartent dans le marché de l'occasion. Les autres sont recyclés et finissent dans des revêtements de routes ou parterre de jeu pour les squares d'enfants.

L'entreprise de Pierre Morin recycle chaque semaine 1200 pneus usagés © Radio France - Isabelle Rose

Enfin, les marchands de pneus ont l'obligation de reprendre vos pneus usés que vous soyez professionnels ou simple particulier.