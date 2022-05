À Tours, la sécheresse inquiète les jardiniers amateurs

Des températures qui avoisinent les 30 degrés et des pluies de plus en plus rares : en Touraine, la sécheresse bien installée et visiblement partie pour durer. Un drame pour les agriculteurs, même amateurs, qui voient leurs plantations sécher à vue d'œil.

Pour Marinette et Monique, il est temps de se responsabiliser et d'adapter nos cultures au réchauffement climatique.

Les quelques gouttes de pluie de ce week-end n'ont pas du tout suffi à irriguer correctement les jardins familiaux de Tours. La sécheresse commence à sérieusement inquiéter les jardiniers, comme Julien, qui cultive sa parcelle depuis le début de l'année : "J'ai planté quelques fruitiers cette année, mais si la sécheresse continue il faudra plus de cinq litres d'eau par pied et par semaine, c'est catastrophique !" Des sécheresses, Julien en a déjà connu, mais jamais aussi tôt dans l'année : "On est déjà à devoir faire des apports d'eau au mois de mai, si ça continue comme ça j'ai très peur pour mes framboisiers, et même pour tous les plants qui n'ont pas encore pris racine suffisamment profond".

Économiser les ressources en eau

D'autant plus que la mairie a décidé de couper l'irrigation de 10h à 18h. Résultat : les tourangeaux ont recours à des méthodes ancestrales, comme le paillage, qui permet de garder l'humidité le plus longtemps possible : "J'ai mis une bâche, avec des copeaux de bois par dessus" reprends Julien, "ça permet de garder de l'humidité et de la fraîcheur, mais ça n'est pas non plus une solution miracle. La terre reste extrêmement dure."

Autre solution : le goutte à goutte. Du côté de ses tomates, Julien a opté pour un tuyau percé tous les 40 centimètres : "Quand j'allume, ça met sous pression et ça distribue quelques gouttes pile au bon endroit. Ça permet d'économiser l'eau et de ne pas arroser partout autour."

Adapter nos cultures au changement climatiques

Quelques mètres plus loin, deux tourangelles discutent de l'avenir de leur culture : "C'est pas la première sécheresse, c'est pas non plus la dernière. Maintenant il va falloir s'adapter, cultiver des légumes qui consomment moins" explique Marinette. "Des plantes méditerranéennes par exemple. Et c'est valable pour tout, même pour la vigne ! On pourrait faire des cépages du sud, comme en Israël !" Sur leur parcelle, pas de goutte à goutte ni de paillage, mais simplement des cultures adaptées, comme du tétragone, cet "épinard d'été" originaire de Nouvelle-Zélande et bien moins gourmand en eau que les épinards classiques.