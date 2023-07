"À trois jours près, on avait fini" : la pluie retarde la fin des moissons dans le nord de la Somme

Il est tombé 60 mm de pluie, soit l'équivalent d'un mois de précipitations en un jour, ce dimanche 23 juillet 2023, au-dessus d'Abbeville selon les relevés de Météo France. Les agriculteurs du secteur, en pleine moisson, doivent interrompre la récolte du blé et attendre quelques jours pour que l'humidité s'évapore, tout en gardant un œil sur la qualité des grains.

Un blé de moins bonne qualité à cause de la pluie

Installé depuis 22 ans à Hautvillers-Ouville, au nord d'Abbeville, Christophe Boizard n'en est pas à sa première moisson. Les averses ne sont pas rares l'été, mais cette année, il comptait bien achever la récolte avant la pluie : "à trois jours près, on avait fini ! C'est l'inverse de l'été 2022 où on avait presque tout fait d'une traite." Il lui reste environ 40% de ses champs à moissonner.

Il suffit d'un test très simple pour savoir s'il est temps de moissonner ou non une parcelle : "si vous le croquez sous le dents et que ça ne croque pas du tout, c'est pas le moment", sourit-il. Des grains encore trop humides à son goût : "il faut que le grain soit à 15 d'humidité [15 kilos d'eau dans 100 kilos de blé]. Là, on est à plus de 25 à mon avis.

Des grains "qui ne croquent pas sous la langue" selon Christophe Boizard © Radio France - Céline Autin

Christophe Boizard doit respecter des normes établies par sa coopérative et notamment un poids spécifique pour les grains : "c'est comme un vacancier qui part avec du linge bien rangé dans sa valise. Si le linge prend l'humidité ,vous êtes obligé d'avoir deux valises pour rentrer. C'est la même chose avec le blé. Il va y avoir moins de blé dans un même volume." Christophe Boizard espère du beau temps dans les prochains jours, sinon son blé va germer "et là c'est foutu, le blé servira uniquement à nourrir les animaux."

Des précipitations bénéfiques pour les autres cultures

Pour autant Christophe Boizard se réjouit des averses qui sont tombées dans son secteur : "ça va faire du bien au maïs, aux betteraves, et aux chicorées, puisque tout commençait à devenir sec." Son troupeau de 70 vaches laitière va aussi pouvoir profiter de prairies reverdies pour pâturer.

Christophe Boizard dans son champ de blé © Radio France - Céline Autin

Pendant cette mise en pause des moissons, n'allez pas croire que Christophe Boizard s'ennuie : "il faut nettoyer le matériel de toute la poussière, rentrer la paille ... je vais trouver de quoi faire !" assure-t-il dans un grand sourire.