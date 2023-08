À un mois des vendanges, les viticulteurs sarthois croisent les doigts pour avoir du soleil et de la chaleur

À quoi vont ressembler les vendanges 2023 ? Un mois avant le début des récoltes, le ministère de l'Agriculture estime déjà que la production viticole nationale devrait être plutôt bonne : entre 44 et 47 millions d'hectolitres, soit au niveau de la moyenne 2018-2022. Dans le Sud-Sarthe, la tendance semble se confirmer, même si les vignerons préfèrent être prudents.

Claire Lelais, du domaine éponyme à Loir-en-Vallée, ne s'avance pas trop. "Franchement, très honnêtement, tant que ce n'est pas dans le pressoir, c'est très, très dur de savoir comment ça va être", reconnaît celle qui exploite 20 hectares. La viticultrice émet quand même quelques hypothèses, basées sur le temps maussade du mois de juillet, bénéfiques à la pousse du raison. "On a eu un peu moins de pluie déjà au printemps et puis un petit peu moins chaud sur la saison. Là, on est plutôt sur une saison normale qui s'annonce bien avec une très jolie sortie de grappe."

"On n'est pas très gourmand en soleil"

Mais la pluie n'a pas que des bons côtés prévient Joël, Gigou, installé à quelques kilomètres de là à La Chartre-sur-Loir. L'inconvénient de la pluie, c'est bien sûr le mildiou qui attaque le feuillage et donc nuit à la maturité du raison. "Le feuillage est marqué, il a des taches jaunâtres et quand il sèche, ça détruit un petit peu l'alimentation pour le raisin. Au niveau de la maturation, c'est compliqué. Il y a des petites repousses qui sont refaites grâce à la pluie et à partir de ce moment-là, eux vont prendre le relais au bout d'un certain temps. Le sucre va se retrouver dans les petites feuilles et va descendre dans les raisins", explique le viticulteur sarthois.

Désormais, la seule chose dont les grappes ont besoin, c'est de la chaleur. "On a quand même une charge de grappe qui est importante. Il faut que ça mûrisse, donc il faut qu'il fasse beau en août et en septembre. On n'est pas gourmand, mais ça serait très bien", ajoute Joël Gigou. La seule certitude à un mois des récoltes, c'est que les vendanges vont commencer autour du 15 septembre.