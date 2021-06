Vatilieu : un éleveur dans l'illégalité pour avoir agrandi une grange alors que le PLU l'interdit

Thibaud Dessalces s'est installé en Isère en 2013. Il a racheté une vieille ferme à l'abandon sur la commune de Vatilieu (Isère). En 2021, il a largement augmenté son troupeau : une centaine d'animaux (vaches, chèvres et moutons). Il a donc besoin de plus d'espace pour les abriter l'hiver et les mettre dans de bonnes conditions pour la mise bas. Sa demande de permis de construire, en 2018, a été refusée car ne respectant pas le Plan Local d'Urbanisme (PLU) -ses terres sont protégées de la construction-, mais il a tout de même lancé les travaux.

Thibaud a pu utiliser sa grange pendant 3 ans mais la nouvelle équipe municipale, selon lui, a relancé les procédures cet hiver. © Radio France - Bastien Thomas

Trois ans plus tard et une procédure judiciaire lancée, sous le contrôle d'un huissier, par l'ancienne municipalité, Thibaud pouvait encore s'occuper des nouveaux nés dans son bâtiment tout neuf, à quelques pas de sa maison où il habite avec son épouse sa fille. Jusqu'à cet hiver. "J'ai été convoqué par les gendarmes pour faire ma déposition, ils ont reçu un courrier de la nouvelle équipe municipale ils m'ont dit", raconte-t-il.

Le maire depuis 2020, Gaëtan Roux-Bernard, se défend. "Le procureur de la République ordonne la démolition du bâtiment, décision que j'ai appris le 31 mai. En tant que maire de Vatilieu, je ne peux rien faire", dit-il. Thibaud a jusqu'à mercredi 9 juin pour tout enlever, sous peine de poursuites.

La première phase de démontage de l'abri à commencé cette semaine. © Radio France - Bastien Thomas

"Je n'ai pas de solutions" - Thibaud Dessalces

"J'ai appelé les communes voisines pour savoir si elles avaient des locaux disponibles. La seule solution que j'ai pour l'instant, c'est de vendre des bâtes et réduire mon troupeau pour revenir au niveau de 2013, quand je me suis installé", termine Thibaud.

Le jeune éleveur est appuyé par un collectif d'habitants et de voisins qui ont lancé une pétition en ligne. Alain est ancien agriculteur sur Vatilieu et Tullins. Alors les galères face à l'administration il connaît. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'accompagner Thibaud. "Pour moi, c'est de la bêtise. J'ai travaillé dans une zone verte et on m'a toujours accordé des dérogations au PLU pour les besoins de mon exploitation", se souvient Alain. Thibaud va donc se plier à la décision judiciaire. Mais il va tenter à nouveau de construire cet abri de protection face au climat et aux loups notamment, mais cette fois avec une dérogation.