À Vezelay, 20 ans de viticulture bio : "avec du recul, c'est plus agréable"

À Vézelay, la famille Montanet s'est mise au bio il y a 20 ans, en 1999. Les deux domaines familiaux, ceux de Montanet Thoden et de La Cadette, couvrent plus de 20 hectares. Avec du recul sur ce mode de production, ils en sont extrêmement satisfaits et fiers.

Catherine Montanet et ses deux fils, en haut du domaine Montanet Thoden. Au second plan, on voit le village de Vézelay

Vézelay, France

"De ce petit lopin de terre où on vit, on a réussi à faire quelque chose de bien, et ça c'est connu et reconnu". En une phrase, Valentin Montanet résume parfaitement la fierté d'une famille entière, le sentiment d'appartenance à - il n'aime pas le mot - ce qu'on appelle généralement "le terroir". Il est le fils de Jean et Catherine Montanet et avec sa maison de négoce La Soeur Cadette, il vend aujourd'hui les vins des deux domaines (Montanet Thoden / La Cadette) dans plus d'une trentaine de pays. Plus de 20 hectares de vignes, une production qui va et qui vient selon la météo, mais surtout une particularité : les Montanet font partie des pionniers de la viticulture bio dans l'Yonne, avec bonheur.

Bouillie bordelaise et eau de Cologne

"Après vingt ans, on a le recul nécessaire pour connaître les bienfaits du bio". Catherine Montanet a débuté la transition sans produits chimiques dans les vignes ni levures chimiques ensuite en 1999. "C'est quand même plus agréable pour nous, et on obtient plus de choses quand on est en bio, avec de beaux raisins on fait du bon vin". La phrase paraît naïve, mais confirmée par Valentin, lui s'occupe de la vinification, la vigne et l'entretien c'est l'histoire de sa mère : "Les racines vont plus loin au sol, la vie bactérienne est respectée, le 'terroir' c'est ça, aussi".

Pour entretenir la vigne et les feuilles, "c'est plus contraignant, il faut beaucoup de présence car les traitements, la bouillie bordelaise, le souffre, sont préventifs, pas curatifs. Une fois que la maladie est là, on a du mal à s'en défaire". Catherine Montanet veille donc, quasiment chaque jour, dans son domaine. En ce moment, période de vendanges, les 'coupeurs' l'accompagnent, mais elle aime aussi y venir seule. "Quand je n'y viens pas plusieurs jours de suite, ça me manque", dit-elle. Le seul produit "chimique" qu'elle utilise ? L'eau de cologne, pour chasser les sangliers ! Les animaux ont grignoté les vignes cette année, en plus du gel et de la canicule. La production sera faible, mais bonne en qualité selon Valentin, le raisin "équilibré entre acidité et sucré". Comme sa mère, il est fier de la production respectueuse de la nature, "on sait pourquoi on fait ça, on aime ce qu'on produit", conclut-il. Le bio, dans le Vézelay, a de beaux ambassadeurs.