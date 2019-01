A Vézelay, l'épicerie, les cafés et les restaurants misent beaucoup sur la Grande Saint-Vincent

J-1 pour la Grande St Vincent Tournante de Vézelay. 30 à 40 000 visiteurs sont attendus samedi et dimanche. Commerçants et restaurateurs se frottent les mains à l'idée de voir autant de monde sur deux jours.

Yonne, France

Depuis quelques jours, Yves Cousin n'a pas une minute à lui. Le patron du restaurant la Dent Creuse installe les tentes et les barnums sur sa terrasse. Pour la Saint Vincent, au menu, ce sera escargots de Bourgogne , gougère et boeuf bourguignon . "Pour nous ça va être environ 1000 couverts sur deux jours. C'est un record. C'est cinq fois ce que l'on fait d'habitude."

La terrasse du restaurant de la Dent Creuse se prépare à accueillir les visiteurs pour la Saint Vincent © Radio France - Damien Robine

L'épicerie du village a commandé du vin de Vézelay bien entendu

Juste à coté du restaurant , Bachir tient l'épicerie. Et pour attirer la foule dans sa boutique, il a misé sur le bon produit. "Du vin. Beaucoup de vin de Vézelay vu que c'est la Saint Vincent. Je l'ai commandé auprès des producteurs du coin. " Bachir sera aidé de son employé durant ces deux jours. Et si le magasin est noir de monde comme il l'espère, Bachir a déjà prévu de faire appel à son épouse.

"On passe de 20 kilos de bourguignon à 80 kilos pour un week end" Hugo patron du Tastevin

Café, thé, restauration, petit déjeuner, sandwichs Hugo , le patron du Tastevin veut satisfaire tout le monde. Et il a vu grand. "Les quantités, c'est démesuré. Si on parle de 20 kilos de bourguignon pour un week end, là il faut parler de 70 ou 80 kilos. Pareil pour le pain. On passe de 20 baguettes, à 100 baguettes. Pour tout c'est comme ça."

Hugo tient le Caveau du Pélerin et le Tastevin à Vézelay Copier

Croque monsieurs , sandwichs , Yves Choublier en a aussi prévu au moins deux fois plus que d'habitude. Mais comme la météo annonce un temps plutôt frais. il a d'autres atouts. "Du café et du vin chaud, c'est idéal pour se réchauffer."

"120 plats par service, le double de d'habitude" Stéphane restaurateur

Enfin Stéphane le patron de l’hôtel restaurant De La Terrasse , idéalement situé juste à coté de la basilique, prévoit 120 plats par service. C'est plus du double que d'habitude. Avec un menu unique en salle à 26 euros.

Stéphane, patron de l'hôtel restaurant situé près de la Basilique Copier