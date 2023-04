À Vic-la Gardiole, les salades souffrent de la sécheresse

La sécheresse menace déjà les maraîchers et arboriculteurs de l'Hérault. La société Bonnefond à Vic-la-Gardiole et à Lattes plante 60.000 salades par semaine. La majorité de leurs parcelles sont irriguées grâce au canal du Bas-Rhône, sauf une, actuellement en cours de récolte. Elle dépend d'un forage, mais avec les nappes phréatiques à sec, il se remplit d'eau salée.

Les feuilles de salade portent les marques du sel. Elles sont bordées et tachetées de blanc, ce qui n'empêche pas leur commercialisation pour l'instant. "On a tenté la récolte au printemps, je ne sais pas si c'est une bonne idée", s'interroge le maraîcher Mathieu Bonnefond. "D'habitude on revient en automne, mais on ne le fera pas cette année, car c'est beaucoup trop dangereux. Les nappes phréatiques seront encore plus vides."

Limiter les dégâts

"On va essayer de limiter les dégâts et d'aller le plus vite possible sur des parcelles irriguées par le Bas-Rhône, où on aura plus le problème de sel. C'est un peu sauve-qui-peut", concède-t-il. Les parcelles irriguées par le Bas-Rhône ne sont pas encore en danger, mais la suite de la saison s'annonce quand même très compliquée. "On est conscient de notre chance, car on peut arroser avec de l'eau douce pendant tout le reste de la saison, mais ça devient un vrai souci", explique son frère et associé Emmanuel Bonnefond.

"À l'époque, la problématique était purement agricole, mais elle est en train de devenir globale. Il faudra bien utiliser cette richesse qu'est l'eau, mais aussi la partager avec le grand public", développe l'exploitant. "Il y a une augmentation exponentielle des impacts et des conséquences, et de plus en plus tôt dans l'année. On a un impact plus fort, et plus précoce dans la saison."