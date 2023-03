A vos cannes ! La pêche à la truite ouvre ce week-end en Alsace

Ils sont plus de 45 000 pêcheurs dans toute l'Alsace, 17 000 dans le Haut-Rhin et 30 000 dans le Bas-Rhin. La pêche de la truite, beaucoup l'attendent avec impatience. La période de cette pêche s'étale toujours entre le deuxième week-end de mars et le troisième week-end de septembre. Les pêcheurs se donnent rendez-vous à 6h20, une demi heure avant le lever du soleil, aux abords des ruisseaux alsaciens.

"Certains pêcheurs ne pêchent rien d'autre que la truite, alors c'est une date très attendue pour eux !" souligne Eric Vincent, président de l'association de pêche de la Haute Vallée de la Bruche dans le Bas-Rhin, qui compte plus de 400 adhérents. En fonction de la météo, 150 adhérents devraient se rendre aux bord des ruisseaux ce matin. "C'est quand même une période de pêche sur l'année relativement courte, il y a plus de pêcheurs en cette période que sur le reste de l'année. Pour certains c'est une tradition et un moment d'échange avec les copains. Même si on pêche à une certaine distance les uns des autres, on se retrouve à midi pour casser la croute et puis le soir pour parler de la journée" raconte le président de l'association.

Un lieu très apprécié

La Haute Vallée de la Bruche est très appréciée des pêcheurs. "Nous sommes sur des secteurs qui s'appellent en tête de bassin, encore très sauvage, nous sommes en pleine nature, c'est ce que cherchent les gens pour la pêche" d'autant qu'ici, il n'y a pas d'élevage de poissons, les truites sont complètement sauvages. "Ce sont des poissons qui vont réagir en fonction des conditions météo, ce qui est très important dans cette pêche. Par rapport à des truites d'élevage, plus faciles à attraper en ouverture de saison, les truites sauvages vont se caler sur la météo, elles peuvent être inactives le jour de l'ouverture." Un challenge qui incite les pêcheurs à revenir chaque année. Cette saison, 150 km de berges seront ouvertes à la pêche dans la Haute Vallée de la Bruche.

Une saison perturbée par la sécheresse

Même si toutes les conditions pour une bonne ouverture de pêche de la truite sont réunies, Eric Vincent attire l'attention des pêcheurs sur la sécheresse de cet hiver . "Les niveaux d'eau ne sont pas complets, on peut craindre un manque d'eau sur le reste de la saison. Les poissons vont êtres stressés par ce manque et par la température de l'eau qui augmente. Un poisson stressé est moins actif, la pêche est plus difficile. Les pêcheurs ont une responsabilité : limiter l'activité pendant ces moments là pour donner aux poissons les plus grandes chances de survie." Le pêcheur voit au fil des années les conséquences des sécheresses et des crues sur les poissons. La reproduction des truites est largement affectée et ces poissons fuient certains ruisseaux "là où on voyait des truites dans le bas de la Vallée sur Mutzig et Molsheim, on n'en trouve plus, il faut maintenant remonter au dessus d'Urmatt." Pour cette saison dans la Vallée de la Bruche, il ne faudra pas pêcher plus de deux poissons par jour et ils ne devront pas dépasser les 23 centimètres. Interdiction également de pêcher les pieds dans l'eau jusqu'au 15 avril, dans le Bas-Rhin.