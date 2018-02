Loiret, France

Les agriculteurs du Loiret ont levé leurs deux barrages filtrants mercredi en début d'après-midi, celui installé sur l'A10 à Orléans lundi après-midi, et celui mis en place près de Gien mardi soir. Les agriculteurs ont levé le camp à l'issue d'une réunion au ministère de l'Agriculture. La délégation loirétaine a proposé de nouveaux critères pour la redéfinition des zones agricoles défavorisées, le ministère s'est engagé à travailler sur ces propositions. Les représentants syndicaux ont donc demandé aux manifestants la levée des barrages, mais le mouvement devrait reprendre dès vendredi, pour maintenir la pression.

Nous restons vigilant sur la prise en compte de nos demandes / propositions et la réintégration de l’ensemble des #ZonesDefavorisees du Loiret et du Cher. Les blocages sont levés dans l’attente de la rencontre @StTRAVERT / @EmmanuelMacron de demain — FDSEA Loiret (@FdseaLoiret) February 14, 2018

2 heures 30 d'entretien au ministère de l'agriculture

"On a eu un échange long, franc et constructif, qui a duré 2h30," explique Maxime Buizard, le président des Jeunes agriculteurs du Loiret, "on a fourni au ministère des critères techniques pour réintégrer les 40 communes qui sont aujourd'hui exclues de la nouvelle carte des zones défavorisées et réintégrer les 90 éleveurs bovin." Actuellement, il y a 160 exploitations sur 80 communes qui sont en zone défavorisée.

En tous les cas, on se remobilisera vendredi, sauf annonce extraordinaire du gouvernement demain jeudi. Une forte mobilisation est prévue sur les autoroutes de la région pour gêner les départs en vacances de l'Ile-de-France - Maxime Buizard, président des jeunes agriculteurs du Loiret

Les agriculteurs attendent l'arbitrage d'Emmanuel Macron

Les agriculteurs en appellent désormais à Emmanuel Macron qui doit rencontrer ce jeudi Stéphane Travert, le ministre de l'agriculture. "Ce qu'il faut maintenant, c'est que le président jupitérien donne du temps au ministère, qu'il fixe un nouveau calendrier pour finaliser une nouvelle carte et qu'il puisse réintégrer les communes," espère Maxime Buizard, "dans le Loiret, on a bon espoir d'être entendu pour la Sologne et le Giennois."