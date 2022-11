Abattage préventif des volailles : "La moins mauvaise solution", selon Alexis Baillargeau, de la FDSEA 79

Cinq élevages de volailles sont en cours d'abattage dans les Deux-Sèvres, sur la commune de Largeasse, où quatre cas de grippe aviaire ont été détectés. Le niveau de risque lié à la maladie a été réévalué jeudi, de "modéré" à "élevé", sur tout le territoire français ce qui entraine le confinement de l'ensemble des bêtes. Si pour certains agriculteurs, l'abattage préventif constitue la " mise à mort " de leur exploitation, il reste, "peut-être, la moins mauvaise solution", selon Alexis Baillargeau, éleveur à Secondigny et président de la filière avicole à la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) 79.

"Une deuxième vague, comme le Covid-19"

Les 850 éleveurs de volailles dans les Deux-Sèvres font face à une reprise de l'épidémie de grippe aviaire. Quatre foyers épidémiques ont été détectés dans le département, selon la préfecture. "C'est le même principe que le Covid-19. C'est une deuxième vague qu'il faut affronter avec les moyens qu'on a", analyse Alexis Baillargeau. Cette crise aura des répercussions sur les volailles de Noël : "Ça sera un manque à gagner pour les éleveurs et un manque de volailles festives pour les fêtes de fin d'année", décrit-il.

L'éleveur, représentant de la FDSEA 79, soutient les mesures de confinement total et d'abattage préventif, même si c'est "douloureux". Le confinement car, "cette année la grosse majorité des contaminations est due à la faune sauvage. On ne la maitrise pas, donc il faut bien respecter toutes les règles de biosécurité", lance-t-il.

L'abattage préventif, car en mars dernier, "on a bien vu, à chaque fois, dans la majorité des cas que c'était des contaminations d'élevage en élevage". "C'est comme un incendie de forêt. Si on essaie de l'éteindre dès le départ, c'est toujours plus facile que s'il y a des milliers d'hectares qui sont en feu", conclut-il.

De leur côté, la confédération paysanne et le collectif "Sauve qui poule Poitou" se sont mobilisés jeudi contre l'abattage préventif de 3.000 poules et pintades dans un élevage bio à Largeasse. Ils demandent une expérimentation sans abattage pour les élevages de plein air, jugés plus sains.