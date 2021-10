Abattoir de Blancafort : un an après sa vidéo choc, L214 dénonce toujours une maltraitance animale

L'association L214, accompagnée d'un député et trois députés européens, est présente ce mercredi matin sur le site de l'abattoir de Blancafort qu'elle avait épinglé dans une vidéo choc il y a un an. Un retour sur place pour constater que les mesures nécessaires ne sont toujours pas mises en place.

Un an après avoir épinglé l'abattoir de Blancafort, l'association L214 revient dans le Cher ce mercredi, accompagné de un député et de trois députés européens (deux députés EELV et deux députés de la France insoumise). Un huissier est également du déplacement pour "constater les infractions". Selon l'association de défense de la cause animale, "les conditions de transport des oiseaux n’ont pas été mises en conformité depuis l’enquête de décembre 2020 et le retour de l’association sur place 4 mois plus tard". L214 dénonce "une complicité des autorités françaises dans la violation de la réglementation européenne".

Pourquoi cette troisième descente de l'association L214 à l'abattoir de Blancafort, propriété de LDC (Le Gaulois, Maître CoQ, Marie), leader de la production de viande de volaille ? La directrice générale adjointe de l’alimentation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avait affirmé le 16 juillet dernier devant la Commission sur le transport des animaux vivants que "l’abattoir de Blancafort est actuellement sous mise en demeure, jusqu’au 30 septembre, donc l’ensemble des points qui ont été constatés lors des dernières inspections doivent rentrer dans l’ordre et nous nous en assurerons". Les remontrances portent sur les conditions de transport des animaux.

"Le constat est amer" écrit L214 dans un communiqué

Presqu'un an après la diffusion des premières images sur l’abattoir de Blancafort filmées à l'intérieur de l'usine, dénonçant ses conditions d'abattage, et "malgré l’engagement pris par les autorités françaises à faire rentrer dans l’ordre les non-conformités" écrit L214, "nous constatons qu’elles n’ont pas tenu leur engagement et sont donc complices de la violation de la réglementation européenne". Déjà, à l'époque, la préfecture du Cher avaient constaté "plusieurs non-conformités majeures montrant que l'abattoir est en perte de maîtrise sur le plan de la protection animale."

Lors d'une deuxième visite en mars dernier, quatre mois après la vidéo de L214, la direction de l'usine avait communiqué via une lettre ouverte. La direction de l'abattoir affirmait "être soucieuse des règles de protection animale et assurait qu'elle respectait la densité des dindes en cage et le temps de transfert entre la sortie des containers de transport et l'arrivée sur le poste d'anesthésie".

"La hauteur des caisses ne permet à aucun de ces animaux de tenir debout et il est impossible pour eux d’effectuer sans entrave tout mouvement naturel" a écrit un huissier de justice en mars 2021. - ©L214

Des salariés dénoncent des conditions de travail infernales

Des salariés de l'abattoir de Blancafort se sont exprimés à la suite de cette polémique, dès le mois de décembre 2020. Ils dénoncent des cadences infernales, des burn out et même des suicides. Michel Benoît avait recueilli le témoignage de Clothilde. Elle était en arrêt depuis mars 2020. "Les cadences, ça ne va jamais. Il faut toujours faire plus, faire de la qualité en allant vite. Il faut faire des heures et ne rien dire. C'est infernal. Ils ont fait des investissements soi-disant pour améliorer nos conditions de travail. En réalité, c'est pour améliorer simplement la productivité. On n'est pas assez nombreux. Pour travailler ici, il faut vraiment ne pas avoir le choix et c'est pas évident de trouver du monde."