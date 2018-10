La fédération des chasseurs de l'Isère a développé une application pour téléphone, afin que les promeneurs et les chasseurs puissent repérer en temps réel les zones qui sont chassées. Le but est d'éviter les accidents et d'apprendre à mieux se connaître.

Lans-en-Vercors, France

Éviter les accidents de chasse grâce à son téléphone, c'est l'idée de l'application mobile "Jour de chasse". Présentée dimanche 7 octobre à Lans-en-Vercors, elle vient d'être lancée par la fédération des chasseurs de l'Isère, en collaboration avec plusieurs partenaires publiques (Région, Département, État et associations). "Jour de chasse" permet aux utilisateurs de repérer les zones de chasse, les battues ou les chasses individuelles, sur une carte interactive et régulièrement mise à jour.

Sentiers de randonnée, zones de chasse, relais...

"Ne nous évitons pas, rencontrons-nous", explique un message sur la page d'accueil. Cet outil s'adresse à deux publics, les chasseurs et les promeneurs. Sur le premier écran de l'application, l'utilisateur choisit d'ailleurs sa catégorie. "Le chasseur trouve l'emplacement des réserves de chasse et des sentiers de randonnée, le randonneur trouve lui aussi l'emplacement de ces sentiers', explique Patrice Sibu, le concepteur de l'application.

On est dans une logique d'intégration de toutes les pratiques sur le territoire" — Patrice Sibu

Une fois arrivé sur la carte, le promeneur ou le chasseur indique sa position. Il peut découvrir les zones de chasse autour de lui, les réserves, les relais et les limites de communes. L'utilisateur a également la possibilité de choisir un jour de recherche.

Une carte interactive permet aux utilisateurs de localiser les zones de chasse, en Isère. - © Capture d'écran "Jour de chasse" - Justine Dincher

Apprendre à mieux cohabiter

Sur un autre écran, l'utilisateur peut trouver des "conseils en nature" : porter des vêtements de couleur vive pour être visible, garder son chien sous contrôle, ramasser ses déchets, etc. Une rubrique "découvrir la chasse" est également accessible, pour mieux faire comprendre cet univers mal connu d'après le président de l'association des chasseurs de Lans-en-Vercors.

"Il y a aujourd'hui davantage de personnes qui sont utilisatrices de la nature. Ces personnes ont une méconnaissance de la chasse. Une fois qu'elles ont acquis ces connaissances, elles peuvent rester contre la chasse mais elles comprennent beaucoup mieux", estime Jean-Charles Tabita. Dans cet onglet, les utilisateurs peuvent découvrir les différentes pratiques de chasse ou les espèces chassées par exemple.

L'application propose de nombreux conseils et informations sur la chasse. - © Capture d'écran "Jour de chasse" - Justine Dincher

Application gratuite

Le but de "Jour de chasse" est de permettre le dialogue entre les randonneurs et les chasseurs pour cohabiter. "La question n'est pas de partager ou de se séparer. Nous, on est sur tout le territoire chassable et on cohabite avec les gens qui viennent sur ce territoire", ajoute le président de l'association des chasseurs de Lans-en-Vercors. L'application est gratuite et disponible sur Iphone et Android. "Jour de chasse" peut être utilisée hors-ligne, même quand il n'y a pas de réseau au fond de la montagne.