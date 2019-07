Accord UE/Mercosur : "nous avons été lâchés par les plus hauts dirigeants" dénonce la présidente de la FNSEA

Département Mayenne, France

Les agriculteurs dénoncent l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le texte du pacte commercial n'a toujours pas été rendu public mais les quelques détails connus, notamment la suppression de certains droits de douane ou les quotas offerts aux sud-américains, ont fait bondir les agriculteurs. La filière bovine risque en particulier de perdre gros. Près de 100.000 tonnes de viande bovine, en provenance du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay et du Paraguay, seront ainsi exportées vers l'UE.

Nous avons été lâchés par les plus hauts dirigeants", la présidente de la FNSEA

Une concurrence déloyale estime Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole du pays : "les conditions d'élevage sont complètement différentes de part et d'autre de l'Atlantique. En France, en Europe, nous avons des conditions sanitaires, de bien-être animal, d'alimentation, d'antibiotiques très contrôlées, très encadrées, haut de gamme suite à la demande des consommateurs. C'est totalement différent là-bas. Les antibiotiques sont par exemple utilisés comme hormones de croissance. Depuis sont arrivée au pouvoir, le nouveau président brésilien a ré-autorisé 121 produits phytosanitaires pour traiter les cultures et qui étaient jusque-là interdits. Et parmi eux, 80% ne sont pas autorisés en Europe. On ne joue pas dans la même cour. C'est tromper les consommateurs et les producteurs. Nous avons été lâchés par les plus hauts dirigeants".

Ce mardi matin, la FNSEA rencontre le ministre de l'Agriculture. Des écologistes à l'extrême droite, et jusque dans la majorité présidentielle, la signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays membres du Mercosur est la cible de vives critiques.