Accords de libre-échange et limitation des pesticides : la FNSEA appelle les agriculteurs à bloquer les routes ce mardi

"Veut-on encore des paysans ?" : le slogan choisi par la FNSEA et les JA qui appellent à bloquer les routes de France ce mardi 8 octobre traduit le sentiment d'une partie des agriculteurs. S'estimant victimes "d'agri-bashing" et du mépris des pouvoirs publics, ils dénoncent les arrêtés anti-pesticides et les zones de non-traitement mis en place dans plusieurs villes et régions ces derniers mois mais aussi les accords de libre échange tel celui entre l’Union européenne et le Canada, le CETA. Fin septembre déjà, ils s'étaient mobilisés dans plusieurs régions du pays avec des "feux de la colère".

Le passage et les promesses d'Emmanuel Macron au sommet de l'élevage vendredi n'ont manifestement pas apaisé la colère. Le président de la République a proposé aux éleveurs bovins des aides supplémentaires face à la sécheresse et le financement d'abattoirs pour échapper à l'emprise du groupe dominant dans le secteur de la viande, accusé de maintenir des prix trop bas. "Je serai à vos côtés" a-t-il conclu, sans convaincre. Une autre mobilisation nationale est d'ores et déjà annoncée pour le 22 octobre prochain, contre la "déconsidération" du monde paysan.

Toute la France concernée

Ce mardi, les deux syndicats agricoles appellent à bloquer les principaux axes routiers dans toute la France entre 11 heures et 14 heures.

Dans certaines régions toutefois, des opérations escargot sont prévues plus tôt dans la matinée. À Toulouse notamment, les agriculteurs invitent à "une convergence des tracteurs" vers le périphérique à partir de 9 heures. Des barrages filtrants seront ensuite organisés sur la rocade entre 11 heures et 14 heures : "On interpellera les automobilistes. L'idée sera de leur faire comprendre quelle est notre relation avec les riverains et les consommateurs", a expliqué Christian Mazas, président de la FDSEA 31 à France Bleu Occitanie.

En Haute-Vienne, des agriculteurs se sont mobilisés dès dimanche soir au nord de Limoges le long de la RN520. Ils ont installé des banderoles "Agriculteurs, consommateurs, même combat", "La mort est dans le pré" et allumé neuf feux.

