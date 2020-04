Face aux difficultés des pépiniéristes et horticulteurs le gouvernement a assoupli ce jeudi les règles de confinement pour ces professions. Mais attention : ça concerne d'abord les semences et plants potagers ! Pour les fleurs et plantes d'ornement, c'est plus compliqué.

Achat et vente de plants et semences : ce qui est à nouveau possible et ce qui ne l'est pas

Si vous voulez planter vos salades et bientôt vos tomates ça devrait être possible sans trop de difficulté mais pour les fleurs ça reste encore un peu compliqué. Voilà comment peuvent se résumer les nouvelles dérogations accordées par le gouvernement aux pépiniéristes et horticulteurs et validées, en Auvergne-Rhône-Alpes, par la préfecture de Région à Lyon et la DRAAF, direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Des mesures destinées à amortir les difficultés rencontrées par la profession depuis le début du confinement et, si l'on en juge par les critères, à permettre d'assurer la continuité du ravitaillement des français.

D'abord les "potagers qui représentent une source d’alimentation importante"

Le choix qui a été fait est de faciliter d'abord "la vente de semences et de plants potagers". Le communiqué de la Préfecture de Région précise bien qu'il s'agit "de soutenir la filière horticole et maraîchère et de ne pas compromettre la saison de plantation des potagers qui représentent une source d’alimentation importante". Concrètement : les semis de salades, choux, asperges etc... peuvent désormais être vendus "sous la forme de vente directe à la ferme ou de type drive, dans tous les marchés autorisés par dérogation préfectorale" et c'est peut-être là le plus surprenant, "dans les jardineries qui disposent de rayons alimentaires et fournitures pour animaux".

De quoi faire lever le coin du sourcil ! Les horticulteurs et magasins horticoles qui n'ont pas d'aliments pour animaux ne peuvent donc pas vendre des semis pour l'alimentation humaine - à moins de tenter de monter un marché dans sa cours ou sur son parking peut-être, mais c'est soumis à autorisation préfectorale - alors que "les grandes jardineries peuvent en profiter pour continuer à vendre de la déco" fait remarquer Dominique Bonnardon, pépiniériste à La Côte-Saint-André et président pour l'Isère et la Drôme de la FNPHP, Fédération des professionnels de l'horticulture et de la pépinière.

Dominique Bonnardon, président en Isère et vice-président Auvergne Rhône-Alpes de la FNPHP - Pépinières du Chuzeau - La Côte-Saint-André

Pour les fleurs, arbres et arbustes?

Pour les autres plantes, "il est rappelé, dit le communiqué préfectoral, que la livraison à domicile de produits horticoles, y compris des plantes d’ornement et des fleurs, est autorisée dans le cadre général permettant ce type de vente". Vous allez donc pouvoir vous faire livrer des plants et des graines de fleurs ou les thuyas pour la haie ! A condition de trouver un professionnel équipé et préparé à la vente en ligne et la livraison, par lui-même ou par une société de colis, ce qui n'est pas très courant chez les petits producteurs qui devraient continuer à souffrir.

Les nouvelles règles en vigueur en matière d'horticulture et pépinière indiquent encore que "la vente de plants destinés aux professionnels est également autorisée car elle entre dans la catégorie des fournitures nécessaires aux exploitations agricoles". Une précision enfin : si il n'est nulle part question des arbres fruitiers dans les dérogations c'est tout simplement "que ce n'est pas la saison" précise la DRAAF et qu'il n'y a donc pas de question à ce sujet.

Pour sensibiliser à la cause la FNPHP s'était même fendue d'un clip ces derniers jours :