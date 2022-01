Achetez votre poule pondeuse 2 euros à Suze-la-Rousse pour lui éviter l'abattoir

Une agricultrice de Suze-la-Rousse (Drôme) vend plus de 3.000 poules pondeuses pour leur éviter l'abattoir. Après 72 semaines, les œufs ne sont plus acceptés par les distributeurs Label Rouge. Plutôt que de faire faire abattre ces poules, l'agricultrice les vends 2 euros aux particuliers. Les poules pourront continuer à pondre pendant encore 3 ou 4 ans au fond d'un jardin. L'agricultrice défend également le bien-être animal de ses poules. La vente aura lieu samedi et dimanche prochain (29 et 30 janvier)

Petites annonces pour éviter l'abattoir

Elodie Peysson, éleveuse de poules pondeuses à Suze-La-Rousse (Drôme), a passé des annonces sur Le Bon Coin et les réseaux sociaux pour vendre ses poules. Elle associe bien-être animal et rentabilité car "selon la charte sanitaire, après 72 semaines de vie d'une poule, le distributeur des œufs Label Rouge Plein Air n'accepte plus les œufs." L'agricultrice explique que "si on ne veut pas s'embêter, on fait venir un camion de l'abattoir et en une nuit, elles sont parties".

Elodie Peysson explique qu'elle "ramasse les œufs à la main dans des nids en bois paillés. Il y a le contact avec la poule. Tous les jours, elles sont dans nos pattes et ça fait mal au cœur de les voir partir à l'abattoir". Elle ajoute que c'est "aussi une question financière car l'abattoir nous les rachète rien du tout".

Retraite active pour des ex-Label Rouge Plein Air

Avec cette vente sur son exploitation samedi 29 et dimanche 30 janvier, Elodie Peysson espère offrir "une retraite pour le bien-être des poules". Elle indique que "si le renard ne vient pas, les particuliers pourront récolter leurs œufs pendant encore 3 ou 4 ans". L'agricultrice précise que ses poules Lohman pondaient des œufs Label Rouge Plein Air : "elles ont l'habitude de sortir dehors et de gratter l'herbe devant le poulailler".

