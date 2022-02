EN IMAGES - Action coup de poing des agriculteurs dans un supermarché de Tomblaine

« Les agriculteurs sont sur la paille ! ». Les agriculteurs se sont introduits dans un supermarché de Tomblaine dans l'agglomération de Nancy. Leur objectif : échanger avec la direction et vérifier le respect des conditions d'achat par la grande distribution. Une opération symbolique pour dénoncer la continuelle augmentation de leurs charges et une faible rémunération.

Malgré la mise en place de la loi Egalim 2 en octobre dernier, censée protéger le revenu des exploitants, ils affirment ne pas parvenir à se rémunérer correctement. "Je me dévoue quotidiennement à mon boulot, et pourtant je ne suis payé que 800 euros !", lâche un producteur de vaches laitières.

Les syndicalistes FDSEA et Jeunes agriculteurs sont symboliquement sur la paille, dans ce supermarché de Thomblaine. © Radio France - Emma DEHOEY

"On nous a fait croire que la nourriture n'avait plus aucune valeur ! C'est faux il y a des vies derrière !", s'agace Daniel Perrin président du syndicat FDSEA en Meurthe-et-Moselle. Suite aux polémiques sur le prix de la baguette réduit à 29 centimes chez le distributeur Leclerc, les agriculteurs espèrent valoriser leur travail et augmenter leur marge. « La promotion, c'est détruire la valeur des produits agricoles », crie Daniel Perrin. Toutefois, il sent que la grande distribution et les pouvoirs publics prennent conscience de leur désarroi : "on sent que l’élastique commence à se détendre, la grande distribution a une trouille, et c'est notre objectif aujourd'hui !"

En pleine négociations commerciales pour l'année 2022, la période est décisive pour les agriculteurs. Ils n'excluent pas, si la situation n'aboutit pas, de manifester prochainement sur d'autres sites de la grande distribution. Dans ce contexte des Etats généraux de l'alimentation, ils entendent aussi "secouer deux ou trois parlementaires pour faire respecter la loi Egalim 2".