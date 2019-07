Action coup de poing des agriculteurs de la FDSEA devant les trésoreries du Pays Basque et du Béarn

Action coup de poing des éléveurs de la FDSEA dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont "empaillé" une vingtaine de trésoreries rurales des Pyrénées Atlantiques, symbole de l'Etat français selon le syndicat agricole. Ils protestent contre les traités commerciaux que sont le Ceta et le Mercosur.

Pyrénées-Atlantiques, France

Action coup de poing des éleveurs de la FDSEA des Pyrénées Atlantiques dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont déployé des banderoles et étalé des ballots de paille devant une vingtaine de trésoreries ( St Palais, Baïgorry, Hasparren, Cambo, St Jean Pied de Port, Arzacq, Lescar, Sauveterre de Béarn notamment).

Action de la FDSEA devant la trésorerie d'Hasparren - FDSEA64

Les éleveurs ont choisi d'agir de nuit, "car nos journées sont tellement longues, que nous devons mener les actions syndicales la nuit" note Marc Dupouy, le responsable de la section bovine de la FDSEA 64 (éleveur à Arzacq en Béarn). Et ils s'en sont pris aux trésoreries car elles représentent l'Etat.

"Nos journées sont tellement longues que nous devons mener les actions syndicales la nuit", déplore Marc Dupouy, le responsable de la section bovine de la FDSEA 64.

Action de la FDSEA 64 à Arzacq - FDSEA64

Les éleveurs de viande bovine refusent les traités commerciaux avec les Etats Unis et le Canada : le Ceta et avec le Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay pour le Mercosur. Ces traités sont , disent-ils, la mort annoncée de leur profession.... une profession déjà à bout de souffle pour Marc Dupouy

Action de la FDSEA 64 devant la trésorerie de Saint Etienne de Baigorry - FDSEA64

Ce mardi soir, les députés ont donné leur feu vert en commission au projet de loi autorisant la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada (Ceta). Le projet de ratification du traité doit être examiné dans l'hémicycle dans une semaine tout juste, le mercredi 17 juillet. Pour ce qui est du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay), les éleveurs de cinq pays européens, dont la France, ont demandé lundi au Parlement européen et aux Etats membres de rejeter l'accord. Il y a dans le département des Pyrénées Atlantiques 4.500 éleveurs de viande bovine