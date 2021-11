Action des agriculteurs contre la hausse des charges

Dans un contexte de hausse des prix des matières premières et de l'énergie, les agriculteurs des syndicats JA et FDSEA ont mené une action devant la préfecture de la Manche à Saint-Lô dans la nuit de mardi à mercredi.

Les syndicats JA et FDSEA attendent une application rapide de la loi Egalim 2.

Le contexte international actuel entraine une hausse des prix des matières premières utilisées par les éleveurs. S'ajoute à cela, l'augmentation du coût des carburants. Le résultat est simple : un hausse non négligeable du coût des charges pour les agriculteurs. En début de semaine, les représentants des syndicats Jeunes Agriculteurs et FDSEA ont fait part de leurs inquiétudes lors d'une rencontre avec les parlementaires du département dont le sénateur socialiste Jean-Michel Houllegatte et le député LREM Stéphane Travert. Une première occasion pour eux de demander l'application rapide de la loi Egalim 2 qui permettrait de répercuter ces hausses de charges sur le prix de vente de leurs productions.

Inquiétude pour la viabilité des fermes

Dans la nuit de mardi à mercredi, c'est cette fois sur les grilles de la préfecture à Saint-Lô qu'ils ont affiché leurs revendications. Plusieurs banderoles ont été déployées sur lesquelles ont pouvait lire "La souveraineté alimentaire a un prix" ou encore "Hausse des charges = mort de l'élevage". D'après les Jeunes agriculteurs, l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole a augmenté de 8,7% sur les douze derniers mois et les tendances actuelles montrent une hausse de 15% sur le coût des carburants et des engrais, alors que les prix de vente des productions agricoles n'ont quasiment pas évolué.

Dans un communiqué, le syndicat conclut que si cette situation perdure, "il en va de la viabilité des exploitations et le renouvellement des générations agricoles sera compliqué".