Actions coup de poing des agriculteurs de la FDSEA dans le Pas-de-Calais

Dès 5h30 pour certains, des agriculteurs sont venus déverser, à l'appel de la FDSEA, des ballots de paille devant les trésoreries de six villes de la région ce vendredi matin, à Lillers, Saint-Pol, Béthune, Longuenesse, Arras et Montreuil. Avec ces actions coup de poing, le syndicat agricole voulait faire entendre sa colère après la publication d'un rapport de la Cour des Comptes recommandant une diminution du cheptel français pour atteindre l'objectif de réduction de gaz à effet de serre. La FDSEA dénonce une "véritable gifle pour les éleveurs". Elle dénonce également un tweet du ministre de l'Économie Bruno Le Maire à l'occasion d'une visite d'usine de viande végétale, tweet dans lequel le ministre questionnait : "Le saviez-vous ? 100g de protéines végétales génèrent de 60 à 90 % de gaz à effet de serre en moins que 100g de protéines animales."

Des attaques qui ne passent pas pour la FDSEA qui explique avoir déjà mis en place des actions sur les exploitations pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour Clément Cuvillier, agriculteur et éleveur de 65 vaches en moyenne à Ferfaye, près de Béthune, et secrétaire général adjoint de la FDSEA 62, la filière fait des efforts mais on ne peut pas tout demander aux agriculteurs : "On a été fortement blessés et stupéfaits d'entendre ça. Il y a déjà suffisamment d'éleveurs pour lesquels c'est difficile aujourd'hui. Ca n'est pas possible d'entendre des absurdités comme ça aujourd'hui".