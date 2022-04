Appel aux dons de la cellule Réagir, qui soutient des agriculteurs en difficulté de plus en plus nombreux

Réagir, le dispositif d'aides des agriculteurs en souffrance, lance un appel aux dons dans la Marne. La cellule, qui existe depuis une dizaine d'année dans la Marne, fait face à des exploitants de plus en plus nombreux à demander de l'aide. En 2011, 12 exploitants étaient suivi par la cellule, contre 140 actuellement.

L'association a donc besoin d'étoffer son équipe de quatre accompagnateurs. Il lui manque 70 000 euros pour pérenniser l'accompagnement. Quand un agriculteur toque à la porte de la cellule, l'un des accompagnateurs l'accueille et essaie de comprendre l'origine des difficultés. Les agents se rendent aussi sur les exploitations pour établir des budgets ou proposer un soutien psychologique notamment.

Réagir, parfois "la dernière porte à s'ouvrir" pour les agriculteurs en souffrance

Les bénéficiaires sont toutes des personnes surendettées. "La profession agricole nécessite des investissements lourds : les terres, le matériel, les bâtiments. Donc les banques prêtent, ce qui provoque de l'endettement. Et il faut aussi noter que c'est un revenu qui est conditionné aux aléas climatiques", indique Julie Portejoie la directrice de l'Adaséa qui pilote Réagir.

"Cette aide, c'est un enjeu de société", d'après Julie Portejoie, directrice de l'Adaséa dans la Marne Copier

"Il y a beaucoup de problèmes de santé, des dépressions, des problèmes de famille", explique Julie Portejoie. Ils finissent par venir par venir après un événement "un divorce, une tentative de suicide ou des portes qui se ferment, et Réagir peut être la dernière porte à s'ouvrir".

85% de réussite

Les agriculteurs mettent du temps à se tourner vers la cellule. "C'est spécifique au métier d'agriculteur, détaille Julie Portejoie. Il est seul dans la campagne, avec un réseau social moins développé. Souvent, les agriculteurs que l'on reçoit sont dans le déni et il y a une période d'acceptation de ces difficultés, qui représente une bonne partie du travail des trois années d'accompagnement".

L'agriculteur est seul dans la campagne, avec un réseau social moins développé. Alors souvent, ceux que l'on reçoit sont dans le déni des difficultés - Julie Portejoie

"Nous avons 85% de réussite", se félicite la directrice de l'Adaséa, qui estime que cette aide "est un enjeu de société". "On en appelle aux citoyens mais aussi aux entreprises qui, dans le cadre de leur RSE, leur Responsabilité Sociale, pourraient donner un billet. On est tous en lien avec cette agriculture, en tant que citoyen on souhaite une alimentation de qualité",estime-t-elle..