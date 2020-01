Adoptez des pieds de vigne en Alsace et recevez de bonnes bouteilles

En Alsace, on peut adopter des pieds de vigne et recevoir ensuite de bonne bouteilles. Le concept a été lancé par une start-up parisienne. Le domaine Camille Braun d'Orschiwhr participe à l'opération. Il y a du Riesling et du Gewurztraminer à adopter.

Orschwihr, France

C'est un concept nouveau, lancé il y a quelques mois, il vient d'arriver en Alsace. "Cuvée privée", une start-up parisienne permet aux amateurs de vin d'adopter des pieds de vigne. Vous suivrez l'évolution de votre pied, voir comment il est travaillé, jusqu'aux vendanges.

Ensuite, un an et demi plus tard, vous recevez 6 bouteilles de vin à votre nom. L'idée c'est de rapprocher les amateurs de vin et les vignerons. Voir comment on travaille le vin dans les vignes.

Des pieds de Riesling et de Gewurztraminer à adopter en Alsace !

Le domaine Camille Braun, installé à Orschwihr, dans le Haut-Rhin est le premier domaine à participer au concept en Alsace. Il permet aux particuliers, d'adopter des parcelles de Riesling et de Gewurztraminer. Le domaine produit des vins sur 15 hectares en biodynamie.

Le domaine Braun est installé en biodynamie avec 5 moutons qui désherbent naturellement les vignes © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur le concept "Cuvée Privée" au domaine Camille Braun d'Orschwihr Copier

Vous aurez le choix entre la Cuvée Saint-Nicolas (Gewurztraminer) et un Riesling Grand Cru Pfingstberg . Les prix sur un an : 145 euros pour le Gewurztraminer et 210 euros pour le Riesling et vous recevez ensuite 6 bouteilles envoyées à votre domicile.

Le vignoble a été sélectionné par Bernard Neveu, chef sommelier du Bristol et associé de la start-up.

Découvrir les coulisses de la fabrication du vin

Pendant toute une année, le vigneron vous envoie des photos sur l'évolution de votre pied de vigne. Il vous tient au courant. "Cela permet de voir comment on travaille et montrer au grand public qu'être dans les vignes, ce n'est pas seulement au moment des vendanges," explique Christophe Braun, l'un des responsables du domaine.

La gamme de vins du domaine Camille Braun © Radio France - Guillaume Chhum

A Orschwihr, les adoptants de pieds de vigne seront invités régulièrement pendant l'année pour des dégustations, pendant les vendanges aussi.

"Ici le domaine est en biodynamie, on respecte le calendrier lunaire. Il n'y a pas de pesticides et pas d'engrais. On travaille avec les tisanes et les préparations que l'on applique dans nos vignes," renchérit Chantal Braun.

Ce concept permettra aux futurs adoptants de découvrir toutes les richesses du vignoble alsacien.