Affaire du classement 2012 des grands crus de Saint-Émilion : les deux prévenus nient tout en bloc

Sans surprise, lors de la première audience dans l'affaire du classement 2012 des grands crus de Saint-Émilion, les deux prévenus Hubert de Boüard et Philippe Casteja ont réfuté toute implication dans l'élaboration du classement. Les deux propriétaires de châteaux classés sont accusés d'avoir été juge et partie, en raison des autres responsabilités qu'ils assumaient à l'époque, notamment au comité national de l'INAO, un organe rattaché au ministère de l'Agriculture qui valide le règlement du classement et ses résultats.

Rien de répréhensible selon la défense

Pendant plus de quatre heures, Hubert de Boüard puis Philippe Castéja ont tenté de faire rimer responsabilités avec probité. Le premier minimise ses nombreuses casquettes de l'époque : membre du comité national des vins de l'INAO, qui valide le règlement et les résultats du classement mais aussi membre de l'ODG, syndicat viticole de Saint-Émilion, qui participe à l'élaboration du cahier des charges ... et puis aussi candidat lui-même au classement en tant que co-propriétaire de l'Angélus, et enfin consultant pour de nombreux châteaux classés : "ça n'est pas interdit, j'ai respecté toutes les règles du début à la fin," assure-t-il d'une voix calme et posée.

D'après lui son rôle est resté purement consultatif, sans intervention délibérée de sa part, par exemple, sur l'élaboration du nouveau règlement. Même chose pour Philippe Castéja, propriétaire de château Trotte Vieille : lui ne se souvient plus de ses passages au comité national de l'INAO. C'était en 2010, "la mémoire me manque, et de toute façon, à chaque fois qu'il était question de Saint-Émilion, je quittais la salle", se défend-il. En l'absence de comptes-rendus précis et détaillés des séances, il faut les croire sur parole.

Ambiance tendue dans la salle d'audience

La procédure contre le classement de 2012 a été lancée par une plainte déposée en 2013, et depuis, elle a connu de multiples rebondissements. Le président du tribunal lui-même l'a reconnu au début de séance, en parlant d'une "situation particulière". Ce premier jour n'a pas manqué de faire ressortir les tensions accumulées depuis neuf ans.

Dans la salle d'audience aux tentures rouge sang, l'avocat d'Hubert de Boüard a ainsi mené une charge contre les "pseudo-victimes" du procès, comme il appelle les trois châteaux déclassés : des "procureurs privés" qui seraient engagés dans une "démarche strictement vindicative". Maître Antoine Vey assume ses propos : "c'est une action qui fait mal à la réputation de M. De Boüard et à son image."

La charge est à la mesure du séisme que vit depuis neuf ans le petit milieu des grands vins de Saint-Emilion, déchiré autour de la question des critères du classement. Tout ça, sur fond d'enjeux financiers considérables : "nous avons le sentiment qu'il y a eu non seulement des irrégularités, mais aussi de la malveillance", a témoigné Isabelle Boidron de Grange, l'une des parties civiles, à la barre. Et d'évoquer la mise à l'écart que sa famille subirait à Saint-Émilion depuis le début de la procédure.