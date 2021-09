AG de la FDSEA de Haute-Saône : une rémunération juste des producteurs et s'adapter aux aléas climatiques

A situation sanitaire exceptionnelle, assemblée générale exceptionnelle. C'est dans le hangar d'une ferme à Mailley-et-Chazelot que la FDSEA de Haute-Saône et la FDPL ont tenu leur assemblée générale ce jeudi 16 septembre 2021, difficile de faire plus ventilé qu'une ferme.

L'assemblée générale est l'occasion de faire le bilan des 12 mois écoulés, et de d'envisager l'avenir.

Les aléas climatiques

Premier constat soulevé, les aléas climatiques à répétition de ces dernières années qui modifient la façon d'aborder l'agriculture en Haute-Saône. Emmanuel Aebischer, le président de la FDSEA de Haute-Saône explique : "Dans les cinq dernières années, de 2016 à 2021, on a subi quatre années d'aléas climatiques avec des aléas climatiques différents. On a eu trois sécheresses. On a eu très peur cette année parce que effectivement, les créneaux de récoltes étaient très, très courts et on est passé tout près d'une catastrophe. Et on se rend compte que finalement, les denrées qu'on produit sont de plus en plus soumises au diktat du temps, il faut sans cesse être sur le qui vive pour essayer de récolter dans de bonnes de conditions".

Emmanuel Aebischer explique qu'il existe bien cette assurance récolte, mais il estime qu'elle n'est pas parfaite. D'abord elle représente un coût pour les agriculteurs, et elle ne répond pas toujours à des aléas climatiques tels qu'ils sont constatés sur le terrain.

Il va falloir quand même qu'on fasse attention dans nos exploitations pour se couvrir parce qu'on ne peut plus se permettre de gérer des exploitations à l'aveuglette".

La juste rémunération des producteurs

Sur toute la planète, avec la crise sanitaire, tout le monde a compris que le prix des matières premières a augmenté. Les consommateurs savent qu'ils vont payer plus cher les pâtes car le prix de revient de la farine a augmenté, idem pour le métal, le bois, les semis conducteurs des voitures, les dérailleurs des vélos.

En revanche, en ce qui concerne la viande et le lait pour l'alimentation des Français, la hausse des charges n'est pas répercutée sur le prix de vente, et se fait au détriment des agriculteurs.

"On est très inquiets sur cette hausse des charges qui, depuis le début de l'année, sont en hausse de 30 % sur les intrants, c'est à dire que ça plombe aujourd'hui une grande partie des trésoreries des exploitations et on n'en a pas le retour. Même si on voit le prix des céréales qui a largement augmenté, mais c'est surtout sur le prix du lait et le prix de la viande qu'il va y avoir beaucoup d'impact et on en a pas le retour".

La profession attendait le retour de la loi EGalim, qu'on appelle aujourd'hui des États généraux de l'alimentation. Emmanuel Aebischer explique : "On rentre dans les débats de la loi EGalim 2 qui va peut être, je dis bien peut-être nous permettre de prendre en compte une partie de nos coûts de production. Mais on en est encore pas là. Pour l'instant, les débats vont démarrer".

La nouvelle PAC

La nouvelle PAC, Politique Agricole Commune est un peu décalée. Tous les six ans les cartes sont rebattues, la nouvelle PAC qui devait débuter en janvier 2021 commencera finalement en 2023.

Il y a eu des gros débats au niveau européen pour réorienter les aides de la PAC versées aux agriculteurs.

"Globalement, on peut dire que sur le département de la Haute-Saône, les négociations qui ont eu lieu (en attendant d'avoir les calculs précis), ce qui pourrait se dessiner, c'est qu'on n'aura pas un impact négatif sur le département de la Haute-Saône collectivement. Individuellement, suivant les orientations des productions, oui effectivement, il y aura des petits, des petits ajustements à faire. Mais collectivement, on ne perdra pas sur les aides PAC. C'est important quand même".