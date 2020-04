Agneau, asperges : ces productions qui souffrent avec le confinement dans la Marne et les Ardennes

Comme un peu partout en France, les éleveurs ovins ardennais ont lancé un message aux consommateurs pour acheter de l'agneau français. Et d'autres productions pourraient souffrir de la baisse de consommation dans la Marne et les Ardennes.

"Dites stop aux importations et consommez français !" : c'est ce qu'on peut lire depuis la semaine dernière sur des affiches des Jeunes Agriculteurs des Ardennes à destination des clients des grandes surfaces notamment. La période de Pâques est avec la fête musulmane de l'Aïd -en septembre- l'un des principaux débouchés pour la vente d'agneaux. Or la semaine avant Pâques, il y a eu moitié moins de volume envoyé en abattoirs que l'année dernière à la même époque de Pâques, dans le Grand Est. Notamment car les frigos des grandes surfaces sont remplis de viande importée de Nouvelle Zélande, et les agneaux français ne se vendent pas.

50 % d'agneaux en moins envoyés à l'abattoir par rapport à la même période en 2019

"L'agneau est une production où il y a besoin d'importation habituellement car la France ne produit que 30 % de ce qu'elle consomme mais cette année on appelle les grandes surfaces à laisser la viande d'importation dans les congélateurs car la consommation est en nette baisse!", explique Thomas Samine, vice président des Jeunes agriculteurs des Ardennes, section viande. "Les agneaux restent dans les exploitations or c'est une viande très calibrée et du coup c'est la double peine : non seulement les éleveurs doivent nourrir les agneaux trois, quatre semaines de plus, mais en plus le prix est très faible", souligne encore Thomas Samine. Il y a près de 500 exploitations ovines dans le département des Ardennes, avec 37 000 agneaux vendus par an.

Dans la Marne, les producteurs d'asperges redoutent le pire

Autre production très saisonnière : les asperges. Elles sont déjà de sortie en Alsace, premier producteur dans le Grand Est, mais aussi dans la Marne. Le département comptabilise 140 hectares d'asperges, pour une production de 600 à 700 tonnes en moyenne par an. En raison de la crise et du confinement, beaucoup d’agriculteurs devraient réduire leur production par rapport aux années précédentes, faute de débouchés. Et aussi faute de main d'oeuvre pour les ramasser aussi. Une réduction de production "d’un quart à deux tiers selon leur surface", selon la Chambre d'agriculture de la Marne. FranceAgriMer a parlé d'une "situation de crise conjoncturelle" au niveau national sur l'asperge la semaine dernière.

Un numéro vert mis en place par la Chambre d'agriculture

La Chambre d'agriculture de la Marne a lancé une enquête pour faire le point sur les difficultés des producteurs, en termes de débouchés. Elle appelle les exploitants, de tous types, à se manifester et à poser leurs questions. Un numéro vert a également été mis en place par la Chambre marnaise : 0.800 732 017. La Chambre d'agriculture qui discute également avec certaines communes d'un retour des marchés, tout en respectant les consignes de sécurité et les règles de distanciation.