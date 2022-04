La nouvelle éco : le vrai agneau de pré-salé ne se déguste pas à Pâques

En ce lundi 18 avril 2022, au traditionnel menu de Pâques, vous avez peut-être prévu un agneau de pré-salé, avant de déguster les œufs en chocolat. Pourtant, ce n'est pas la meilleure période pour en manger. Et vous ne trouverez aucun agneau labellisé AOP en avril.

Un produit saisonnier

Un agneau de pré-salé est un agneau qui broute dans un pré-salé, un pâturage situé à côté de la mer, inondé lorsque la marée monte. En Bretagne, il existe cinq bergers qui ont des agneaux de pré-salé. Ils sont installés dans la baie du Mont-Saint-Michel. Yannick Frain est l'un d'entre eux. C'est un homme de 57 ans, né dans une famille de bergers depuis quatre générations.

Il est installé à Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), sur un terrain de 800 hectares où pâturent 800 brebis et 650 agneaux. Chacun jouit donc de plus d'un demi-hectare pour se dégourdir les pattes et de plantes typiques, comme la puccinelli la salicorne ou encore le chiendent maritime. "Ces plantes, qui regorgent d'iode et de sels minéraux, vont donner une saveur particulière lors de la dégustation de l'agneau, explique le berger. L'agneau est, d'habitude, assez fort en bouche. Notre agneau est plutôt tout le contraire. Il est fin en bouche et on en reprendrait une bouchée tellement c'est succulent !"

Je vais faire quelques pièces pour Pâques mais c'est sûr que ce n'est pas la meilleure période, Yannick Frain, éleveur d'agneaux de pré-salé et président du syndicat de l'AOP Prés-salés du Mont-Saint-Michel

Mais vous ne trouverez aucun agneau de prés-salés AOP pour Pâques. Pour cela, les bêtes doivent pâturer au moins 70 jours, ce qui est impossible en avril, compte tenu de la période des naissances. Et sans le macaron, il est impossible de savoir si un agneau de pré-salé a bien brouté dans un pré-salé car certains des éleveurs qui ne sont pas labellisés ne suivent pas cette règle. "Ces éleveurs-là profitent d'être dans le terroir des prés-salés, juge Yannick Frain. Certains emmènent leurs brebis en pâturage mais pas leurs agneaux. Ça les regarde. Mais ce n'est pas l'objectif de l'agneau de pré-salé."

En revanche, tous les agneaux de prés-salés bretons sont AOP. Ils sont issus de seulement cinq bergeries. "On a un métier éprouvant, qui fait qu'on doit tout le temps être sur notre exploitation, explique Yannick Frain. Puis, certaines bergeries en abandon ont été transformées. Il y pousse des légumes aujourd'hui." Selon lui, il y aurait pourtant la place pour faire pâturer le troupeau de deux fois plus de bergers.

Les agneaux de Yannick Frain - G. Foutel

Yannick Frain sur son quad, un outil qui permet à l'éleveur d'agneaux de pré-salé de se déplacer rapidement sur son exploitation sans abîmer la terre © Radio France - Clara GUICHON

Le pré-salé de Yannick Frain © Radio France - Clara GUICHON