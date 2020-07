Ille-et-Vilaine : la préfecture lance son observatoire de l'agribashing

La préfecture d'Ille-et-Vilaine a détaillé ce jeudi 02 juillet son observatoire départemental de l'agribashing, en réaction aux actions et intrusions dans les exploitations agricoles. Une quinzaine de faits et d'infractions ont été recensés dans le département depuis le début de l'année.

C'est sur l'exploitation du président de la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, Loic Guines, à Saint-Marc-Sur-Couesnon, que la préfète Michèle Kirry a présenté les contours de l'observatoire départemental de l'agribashing, qui regroupera les services de l'Etat, les syndicats agricoles et les représentants du secteur agroalimentaire.

Depuis le début de l'année, en Ille-et-Vilaine, la préfecture a recensé une quinzaine d'infractions à l'encontre d'exploitants agricoles, allant du tag à l'intrusion. "Ce sont des actes inadmissibles" insiste Michèle Kirry, la préfète du département. Via un formulaire, les autorités vont pouvoir collecter des témoignages anonymes et des données afin de recenser ces actes, et les prévenir. Souvent ces faits sont passés sous silence, le but est donc également d'inciter les agriculteurs à porter plainte quand cela relève notamment du pénal. "On va pouvoir mesurer le phénomène et sécuriser les exploitations" explique la préfète. "Ce sont des faits qui visent les agriculteurs, parce que justement ils sont agriculteurs. Ils ont le droit de vivre en paix et nous feront tout pour mettre fin à ces incivilités" ajoute-t-elle.

Les associations environnementales écartées

Les associations environnementales regrettent toutefois de ne pas être conviées à cet observatoire. "Il n'y a aucun dialogue" s'insurge Marie-Pascale Deleume, vice-présidente de la Fédération Bretagne Nature Environnement fédérant plusieurs associations de protection de la nature bretonne. "La préfète met de l'huile sur le feu et monte les uns contre les autres" estime-t-elle. Elle regrette qu'il n'y ait pas de négociations et de discussions sur le sujet de l'agribashing."C'est le début d'un système répressif, dès qu'on va se mobiliser contre un projet on va être pisté" s'inquiète Marie-Pascale Deleume qui demande également la création d'un observatoire des mauvaises pratiques agricoles, et de "l'écolo-bashing".

Une pétition intitulée "je m'auto-dénonce comme critique du système agro-industriel" a été lancé en ligne en réaction à la création de cet observatoire de l'agribashing.