Agribashing : des « feux de la détresse » organisés ce jeudi soir dans la Somme par la FDSEA

Abbeville, France

Ils vont organiser des « feux de la détresse » avec des palettes dans les campagnes pour protester contre les critiques dont ils se sentent victimes. Les agriculteurs de la FDSEA appellent au rassemblement, ce jeudi 19 septembre, pour dénoncer la montée de l’ «agribashing ». Deux manifestations sont prévues à 20h30 à Abbeville et à Villers-Bocage.

« Il y a un climat d’hystérie qui se propage »

Le terme «agribashing» est de plus en plus utilisé. Il exprime le sentiment selon lequel les agriculteurs feraient l’objet d’un important dénigrement dans l’espace public, notamment dans les médias. Un ressenti partagé par Jean-Louis Bouthors, producteur de lait à Daours à l’est d’Amiens élu à la FDSEA de Corbie : « Depuis des années, on essaie de faire de notre mieux. On répond à la réglementation, mais on a toujours l’impression qu’on est montrés du doigt dès que quelque chose ne va pas. Actuellement, c’est les pesticides. Au le printemps, avec les pluies, on nous rend responsable des coulées de boue. Dès qu’il y a un problème, c’est pour nous. Il y a un climat d’hystérie qui se propage. »

L’interview complète de Jean-Louis Bouthors est à réécouter ici.