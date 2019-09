Agribashing : un collectif d'agriculteurs veut reconnecter ville et campagne par téléphone

Épandage de pesticides, maltraitance animale, mal-bouffe : estimant que le monde paysan est de plus en plus stigmatisé, "déconsidéré" et victimes d'attaques injustifiées, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs appellent à manifester le 22 octobre partout en France. Ils prévoient également d'organiser cet automne des actions "à la rencontre du consommateur, dans les grandes et moyennes surfaces, sur les marchés ou d'autres endroits", pour les sensibiliser sur l'origine des produits qu'ils achètent.

Renouer le dialogue avec les consommateurs

Renouer le dialogue avec les consommateurs, c'est aussi l'objectif d'un collectif d'une centaine d'agriculteurs, baptisé "Ici la Terre", qui lance ce jeudi un numéro d'appel gratuit, le 0805.382.382. Destiné à tous les urbains désireux de poser des questions sur le métier d'agriculteur et ses pratiques, il est accessible tous les jours du lundi au samedi, entre 12 heures et 18 heures, a indiqué à l'AFP Jérome Regnault, installé à Plaisir (Yvelines) et l'un des trois porte-parole de l'opération.

Afin de "répondre aux inquiétudes du public", le collectif s'est organisé pour que des professionnels se relaient par tranche horaire de deux heures.

"Mal-être" général des agriculteurs

Cette initiative est aussi une façon d'alerter sur le"mal-être" général de la profession. "Cette stigmatisation provoque une réelle souffrance" a expliqué Olivier Coupery, l'un des porteurs du projet à TF1. "On parle beaucoup des pesticides, de leur éventuel impact sur la mortalité, je pense qu'actuellement cette pression sociale a plus d'impact sur la mortalité des agriculteurs", a-t-il ajouté.

Selon une étude publiée en juillet par la sécurité sociale de l'agriculture portant sur des données de 2015, les exploitants et salariés agricoles ont "un risque plus élevé" de 12% de se suicider que l'ensemble de la population.

La Mutualité sociale agricole (MSA), qui soutient la sortie du film "Au nom de la Terre" avec Guillaume Canet portant sur le sujet, a recensé, pour sa part, "605 décès par suicide" sur l'année 2015, soit un suicide par jour environ. Un nombre nettement plus élevé que celui rapporté par l'agence sanitaire, qui recensait environ 150 cas de suicides de chefs d'exploitation par an entre 2007 et 2011.