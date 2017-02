Salon de l'agriculture : Agriconomie, la jeune pousse marnaise qui perce

L'entreprise marnaise qui veut faciliter la vie des agriculteurs avec la vente en ligne, et dont le siège est à Coole, ne cesse de se développer. Avec des nouveautés notamment pour les éleveurs, et un chiffres d'affaires qui pourrait atteindre les 20 millions d'euros d'ici la fin de l'année.

Comme l'an dernier, ils sont au Salon de l'agriculture à Paris. Et les fondateurs du site Agriconomie, dont le siège social est situé à Coole près de Vitry-le-françois dans la Marne, sont bien décidés à montrer les dernières nouveautés de leur site internet destiné à vendre en ligne des produits (semences, engrais) et du matériel agricole. "Jusqu'à maintenant, on avait une gamme sur la grande culture et là on a ouvert notre gamme sur l'élevage avec de la nutrition animale et de l'équipement d'élevage qui peut être des abreuvoirs, des clôtures...", souligne Clément Le Fournis, l'un des co-fondateurs d'Agriconomie. Avec un accueil téléphonique de 8 h à 22 h tous les jours.

Les idées germent très très vite ! La preuve... Partager le son sur : Copier

8000 clients dont beaucoup en Champagne-Ardenne "la région historique"

Fondée en 2014 par trois jeunes sortis des bancs de HEC et très vite primée, la start-up marnaise compte aujourd'hui 8000 clients et 50 salariés. Et les fondateurs de l'entreprise ont de l'appétit. "Quand on a un agriculteur qui nous dit "grâce à vous j'ai économisé cette année plus de 5000 euros, voilà en fait ce qu'on va regarder...", souligne Clément Le Fournis. C'est au domicile de ses parents, que lui et les deux autres fondateurs du site rencontrent encore beaucoup de leurs collaborateurs. Car pas question de quitter Coole et la Marne, les "racines" de la start-up. "Sur l'exploitation on est clients ça c'est la première chose", sourit Clément Le Fournis.

Une quinzaine de recrutements supplémentaires cette année

Et les fondateurs d'Agriconomie ne seraient pas contre recruter des "ambassadeurs" dans la Marne et le Grand Est. Car oui, ils recrutent encore ! "On recherche 6 ambassadeurs terrain, donc des représentants d'Agriconomie qui vont aller rencontrer des groupements d'agriculteurs... on cherche également des ingénieurs et des experts terrain qui vont pouvoir communiquer par téléphone et par le livechat avec nos agriculteurs", explique Paolin Pascot. Et les chiffres suivent : en 2015, deuxième année d'existence, l'entreprise avait fait 7 millions de chiffres d'affaires, et elle pourrait atteindre les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année.

A LIRE AUSSI :