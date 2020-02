PHOTOS - Agricool fait pousser des fraises dans des containers à La Courneuve

La Courneuve, France

Manger le fruit que vous voulez, quand vous voulez, peu importe la saison, vous en rêvez ? C'est le pari d'Agricool. L'entreprise a inauguré ce mardi 11 février, sa première ferme urbaine à La Courneuve en Seine-Saint-Denis dans laquelle, elle fait pousser des fraises tout au long de l'année, pas dans la terre, mais dans des containers maritimes.

Le printemps tous les jours

Des fraises bien rouges, bien sucrées et cueillies en plein hiver, ça paraît fou et pourtant c'est possible dans ces containers. "On a recréé tout l'écosystème du printemps, le climat, la lumière, les conditions de cette saison à l'intérieur", explique William Rossi, le responsable technique d'Agricool. Les fraisiers sont accrochés à la verticale sur le mur, hors sol, sans terre. Les racines laissées à l'air libre sont brumisées d'eau et de nutriments. L'eau rejetée par les plantes est réutilisée. Sans oublier, les bourdons envoyés à l'intérieur des pièces pour polliniser les fleurs et les milliers de petites ampoules LED qui reproduisent un éclairage naturel.

Agricool fait pousser des fraises dans des containers à La Courneuve - Agricool

Une production plus écolo ?

Au final, produire des fraises en containers, "c'est 90% d'eau en moins consommée, des engrais en moins et zéro pesticide", assure Guillaume Fourdinier, le fondateur d'Agricool. L'autre pari de la start-up, c'est celui de la proximité : "On vend nos fraises dans des magasins mais dans un rayon de 15 kilomètres seulement autour de la ferme, pour qu'elles soient livrées le plus rapidement possible et qu'elles gardent leurs apport nutritionnel, leur vitamines". En trois jours, une fraise perd la moitié de ses apports en vitamine.

"L' alimentation locale, c'est fondamental" - Guillaume Fourdinier, fondateur d'Agricool Copier

Un modèle économique en plein test

L'entreprise affirme gagner de l'argent mais n'avance aucun montant sur ses bénéfices ni sur son chiffre d'affaires. On sait seulement, qu'elle vend, chaque semaine, 1 000 barquettes de fraises à 2,99 euros (les 125 grammes), à certaines enseignes comme Monoprix. Pas de quoi rémunérer les 85 employés avec ces ventes, mais Agricool vit encore essentiellement grâce à la levée de fonds effectuée en 2017 (20 millions d'euros) auprès des investisseurs. Un modèle économique qui reste donc à alors que le goût des fraises lui, est bien au rendez-vous.

Agricool fait pousser des fraises dans des containers à La Courneuve © Radio France - Hajera Mohammad

La ferme urbaine a même décidé de se diversifier : depuis quelques mois, des herbes aromatiques (coriandre, persil, basilic) et des salades poussent également dans ces containers à La Courneuve.