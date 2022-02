Agriculteur à 22 ans à La Chapelle d'Armentières : "M'installer a toujours été un rêve d'enfant"

"Je ne me suis jamais imaginé faire autre chose!", explique avec le sourire Thomas Wattelle! A 22 ans, celui est était jusqu'à présent ouvrier agricole dans le GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) de son père s'apprête à devenir officiellement, au 1er avril, l'un des trois associés de cette exploitation qui s'étend sur 153 hectares à La Chapelle d'Armentières et qui compte aussi des vaches laitières et des porcs, et qui emploie deux salariés à temps plein et deux salariés à mi-temps. L'un des trois associés du GAEC de la Hautefeuille ayant décidé de partir à la retraite, Thomas va y faire son entrée et se retrouvera donc, avec son père et le troisième associé, à la tête de cette vaste exploitation.

Une sacrée responsabilité à seulement 22 ans mais qui n'effraie pas du tout Thomas Wattelle, qui a fait ses études au lycée agricole de Genech et qui a ensuite obtenu un BTS spécialisé dans la gestion des exploitations agricoles. L'agriculture, il a de toute façon ça dans le sang: "Je ne vais pas dire que je suis né dans la ferme, mais presque! Depuis tout petit, bien avant que je ne marche, j'étais déjà sur les tracteurs, avec les animaux, etc". Pour autant, Thomas ne part pas dans l'inconnu: il a bien préparé son projet, connaît le GAEC et sera aux côtés de son père.

Portrait de Thomas Wattelle, agriculteur de 22 ans à La Chapelle d'Armentières Copier

Son père, Marc, est heureux que l'un de ses enfants ait fait le choix de l'agriculture et entre aujourd'hui dans le GAEC qu'il a lui-même fondé avec ses associés: "Travailler avec mon fils ne sera peut-être pas tous les jours facile! Mais c'est aussi un avantage! Je le connais, je sais sur quels points ils faudra l'aider ou au contraire les domaines dans lesquels il n'aura pas besoin d'aide." Thomas est le seul des quatre enfants de la famille à avoir attrapé le virus de l'agriculture et à avoir eu l'envie d'en faire son métier. Mais pour que les dîners de famille ne se transforment pas trop souvent en réunion de travail, Thomas, qui vit encore chez ses parents, a décidé de déménager très prochainement.

Thomas va devenir l'associé de son père Marc et d'un troisième associé au sein du GAEC de la Hautefeuille © Radio France - Odile Senellart

A 22 ans, il est toutefois bien conscient que c'est un métier très exigeant, notamment en nombre d'heures de travail. Prenant, oui, mais passionnant aussi dit-il. Et il explique aussi que le fait d'être en GAEC lui permettra justement de pouvoir mener une vie normale: . Et d'ailleurs, Thomas revendique de vivre une vie comme tout le monde, "on sort autant que les autres!" dit-il.

Agacé par les stéréotypes sur les agriculteurs

Il faut dire qu'il est un peu agacé des stéréotypes qui continuent à coller à l'image des agriculteurs: "Le métier a beaucoup évolué, il faut être de plus en plus polyvalent. Il ne s'agit plus seulement de conduire un tracteur et nourrir les animaux. C'est aussi beaucoup de démarches administratives, de gestion, etc. Ce n'est plus seulement une ferme, c'est une entreprise!" Il estime que l'agriculture est même l'un des secteurs les plus pointus en terme de technologie aujourd'hui.