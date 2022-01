En Bretagne, le dispositif Réagir aide les agriculteurs en difficulté

Chaque année en Bretagne, le dispositif Réagir des Chambres d'Agriculture suit 500 exploitants en difficultés financières et psychologiques. Un dispositif encore mal connu des agriculteurs qui a permis, entre autres, de sauver l'exploitation de Christophe Crénéguy dans le Morbihan. Témoignage.

Au milieu de ses 70 vaches laitières à Caden près de Malensac, Christophe Crénéguy a de nouveau le sourire : "Aujourd'hui les comptes de mon exploitation sont dans le vert". Ils sont pourtant passés par toutes les couleurs. Installé en 2012 après une carrière d'agent de maîtrise dans l'agroalimentaire, Christophe Crénéguy connait ses premières difficultés financières en 2016. "C'était en pleine crise du lait. J'avais commis l'erreur d'autofinancer l'achat de vaches supplémentaires et de penser qu'en travaillant plus, j'allais gagner plus. Il fallait en fait que je travaille mieux".

Il met la tête dans le guidon et quelques mois plus tard se résout à sonner à la porte du dispositif Réagir. "Ils ont décelé un épuisement professionnel". Christophe est en burn-out avec 100.000 euros de dettes et 200.000 euros d'encours de crédit.

L'aide d'un psychologue

"La MSA m'a orienté vers un psychologue avec qui j'ai pu parler", explique l'éleveur. Puis, la tentative d'arrangement à l'amiable avec ses créanciers ayant échoué, il accepte en novembre 2018 le redressement judiciaire : "J'ai eu très peur, mais c'était la bonne décision". 15 mois plus tard, le plan de continuité est en place, ses dettes réétalées sur 10 et 13 ans. "Ce qui est difficile c'est que tant que cette période n'est pas terminée, je ne peux pas investir. Dans l'idéal il faudrait que je remplace mon tracteur, mais on va attendre".

Le dispositif lui a aussi donné des conseils d'élevage : "Je donne moins de maïs et plus d'herbe, je suis plus autonome". Enfin, la remontée des prix du lait lui a apporté le coup de pouce final. "Aujourd'hui j'ai une salariée à mi-temps, l'exploitation tourne, mais je passe toujours trop de temps à la traite." L'agrandissement de sa salle de traite est en projet : "Si je peux donner un conseil à tous les agriculteurs en difficulté, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, d'accepter de s'asseoir sur son orgueil".