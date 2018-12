Agriculteurs creusois cherchent fourrage désespérément

Creuse, France

"Je ne sais pas comment je vais nourrir mes bêtes." Voilà une phrase qu'entend Philippe Auvillain, membre du bureau de la Confédération paysanne dans la Creuse, et qui l'inquiète beaucoup. L’agriculteur voit en effet nombre de ses voisins faire face à une crise sans précédent. Les hangars de fourrage sont au plus bas, et malgré le passage du département en état de calamité agricole (qui accorde une aide financière aux exploitations), certains agriculteurs ne sont pas sûrs de pouvoir passer l’hiver.

La Confédération Paysanne souhaite trouver un accord avec les acteurs agricoles du département (syndicats agricoles, associations, Chambre d'agriculture) et monter une cellule de recherche et de redistribution de fourrage.

Des solutions dramatiques

Depuis juillet, les agriculteurs piochent dans les stocks de fourrage, des stocks normalement utilisés durant l'hiver. Une situation désastreuse pour certains paysans, qui tentent d'acheter de quoi nourrir les bêtes chez les voisins. Malheureusement, la sécheresse de l'été 2018 a touché de nombreux départements.

Du côté de Sainte-Feyre (Creuse), Yves le sait, il a eu de la chance : "J'ai trouvé du fourrage chez un voisin en septembre. Mais pour éviter une autre catastrophe l'année prochaine, je vais faire plusieurs récoltes cette année" raconte l'agriculteur.

Autre solution, certains éleveurs décident de vendre leur bête : "Il y a de plus en plus d'offres, donc les prix baissent. Ce n'est vraiment pas bon pour la profession", insiste Yves, éleveur bovin. Une très mauvaise idée aussi pour Philippe Auvillain : "Les bêtes ne sont pas terminées. Elles ne sont pas suffisamment grosses. Avec une telle solution, l'éleveur va avoir du mal à se relever, à vendre. De plus, les veaux vont être plus faibles et donc plus sensibles aux maladies", explique le membre du bureau de la Confédération paysanne.

Solution d'urgence

La Confédération paysanne a sollicité un rendez-vous ce vendredi avec le Chambre d'agriculture de la Creuse pour tenter de mettre en place une "cellule d'aide de recherche de fourrage". Objectif est d'aider les agriculteurs à trouver des stocks disponibles en France ou à l’étranger, pour les les distribuer de façon équitable.

Mais Philippe Auvillain, de la Confédération paysanne, craint que les élections à la Chambre d'agriculture de mi-janvier ne fassent que ralentir la procédure.