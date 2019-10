Agriculteurs de Haute-Saône : opérations escargot et ras-le-bol

Vesoul - France

Le rendez-vous était donné à 10 heures pour les premiers points de rassemblements, au total il y avait 7 sur le département de la Haute-Saône. 7 convois qui sont partis de :

Vallerois-les-Bois

Lure

Saint Sauveur

Velesmes-Echavanne

Rioz

Combeaufontaine

Dampierre-sur-Salon

Avec un train de sénateur, les convois ont roulé à la vitesse d'un tracteur pour rejoindre Vesoul. Ces opérations escargot ont provoqué de nombreux bouchons et ralentissements toute la matinée sur les routes de Haute-Saône. Point d'orgue à midi avec les premières arrivées à Vesoul où les nationales 57 et 19 ont été bloquées.

Opération escargot sur le contournement de Vesoul à hauteur de l'hôpital. © Radio France - Jean-François Fernandez

Vers 13h les premiers tracteurs sont arrivés sur le site Interval de Vaivre-et-Montoille. La coopérative Interval a accepté d'accueillir sur son terrain privé cette armée de tracteurs. Des engins soigneusement garés les uns à coté des autres pour la pause pique-nique.

Les tracteurs garés sur le site Interval de Vaivre-et-Montoille © Radio France - Jean-François Fernandez

Les arrêtés de certains maires, la goutte de trop.

Un des points de déclenchement de ce grand ras-le-bol, c'est l'agri-bashing dont est victime la profession. Les agriculteurs visent particulièrement ces arrêtés de certains maires qui veulent interdire le traitement des cultures sur un périmètre des habitations jugé trop court par les agriculteurs.

Pour Antoine, jeune agriculteur installé à Fondrement, "cela va supprimer beaucoup d'hectares". Antoine qui ajoute "on pollue moins que certains incendies à Rouen". Antoine rêvait lorsqu'il était jeune de devenir agriculteur, il aime son métier, mais souffre de cette image qu'on lui colle.

L'agri-bashing lui fait baisser les bras.

Hervé, agriculteur près de Gray songe à arrêter. Il fait pourtant ce métier depuis maintenant 35 ans, il a commencé à 15 ans. "On nourri les gens tous les jours et ils ne sont pas reconnaissants".

Défilé dans les rues de Vesoul. Devant la préfecture un balle de paille est déversée. © Radio France - Jean-François Fernandez

En ligne de mire le CETA et MERCOSUR

Les agriculteurs ont en travers de la gorge les accords de libre échange que sont le CETA et le MERCOSUR. Emmanuel Aebisher, le président de la FESEA de Haute-Saône prend la parole au micro pour l'expliquer : "on nous demande de monter en gamme nous les agriculteurs Français, et dans le même temps on nous importe des produits d'Amérique du Sud qui n'ont pas du tout les mêmes garanties sanitaires que les nôtres" Le responsable local de la FDSEA explique qu'avec ces accords, "de la viande d'Amérique du Sud qui arrivera dans les ports d'Amsterdam ou Rotterdam reviendra chez nous estampillée UE". Emmanuel Aebisher ajoute que "les consommateurs devraient se retourner vers l'agriculture Française, car c'est la plus sécurisée au monde".

Un coup de semonce.

Cette journée d'action est un "coupe de gueule de la FNSEA" face à des politiques qui ne nous écoutent plus depuis un petit moment" ajoute Emmanuel Aebisher. Au niveau national il y aura un bilan de fait de cette journée d'action, d'autres actions vont être menées.