Orléans, France

Les agriculteurs de la FDSEA et JA du Loiret maintiennent la pression. Ils ont passé une 2ème nuit sur l'autoroute A10 près d'Orléans et depuis mardi après-midi, ils ont installé un nouveau barrage au niveau d'un rond-point sur le contournement de Gien. Sur l'A10 et l'A71 autour d'Orléans il y a eu jusqu'à 16 kilomètres de bouchons cumulés, ils laissent passer les véhicules au compte-goutte, sur une file.

Rendez-vous au ministère ce mercredi

Les agriculteurs sont mobilisés contre la réforme des "zones agricoles défavorisées" qui dans le département et la région Centre Val de Loire entrainerait la suppression d'aides financières européennes, vitales pour de nombreuses exploitations. Ils sont reçus ce mercredi matin à 10h à Paris au ministère de l'agriculture par le directeur de cabinet de Stéphane Travers. Selon les résultats s'ils ne sont pas satisfaits, ils envisagent un gros blocage vendredi dès 14h sur toutes les autoroutes de la région Centre-Val de Loire en concertation avec leurs collègues des autres départements. Les agriculteurs envisagent de gêner les départs en vacances de la zone de Paris.