Autour de Nancy et d'Epinal, dès ce mardi matin, 8h30, la circulation risque d'être ralentie par des cortèges de tracteurs agricoles. La FNSEA appelle ses troupes à manifester. "Pas de blocage", dit le syndicat majoritaire en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Mais...

Agriculteurs en colère : des centaines de tracteurs à Nancy et Épinal

Lorraine, France

La circulation routière sera perturbée autour d'Épinal et Nancy, ce mardi 22 octobre, par des manifestations d'agriculteurs, à l'appel de la FNSEA.

Le syndicat agricole, majoritaire dans le sud de la Lorraine, organise des "cortèges de tracteurs". "Il n'y aura pas de blocages", promet Denis Piard, vice-président de la FDSEA en Meurthe-et-Moselle, invité de France Bleu Sud Lorraine ce mardi.

Cette "convergence des tracteurs" ralentira tout de même la circulation, et les pouvoirs publics ont parfois prévu des restrictions. C'est le cas dans les Vosges : l'échangeur de Jeuxey sera fermé aux automobilistes de 10h à midi. Dans le centre ville d'Épinal, fermeture de la rue Gambetta toute la journée.

Circuit de tracteurs en ville en début d'après-midi

La préfecture des Vosges annonce des perturbations à partir de 8 h 30 ce mardi matin, sur les routes autour d'Épinal. La RN 57 est concernée, au départ de Charmes et de Saint-Nabord.

Des tracteurs doivent aussi passer par les rond-points de Dompaire, Golbey et Chavelot. La RD 46 entre Rambervillers et Épinal sera aussi touchée. Les tracteurs ont ensuite prévu un parcours en centre ville d'Épinal, en début d'après-midi, avant de sortir vers Golbey.

Pour la Métropole du Grand-Nancy, environ 300 tracteurs sont attendus vers 12 h, près du Stade Marcel Picot. En début d'après-midi, les agriculteurs ont prévu un circuit de quelques km autour du centre ville de Nancy, aux abords de la préfecture de Meurthe-et-Moselle notamment.

Attention aux retours de manif dans l'après-midi

Les difficultés devraient se concentrer entre le Boulevard Lobau à Nancy et la ZAC Porte Verte (secteurs Essey-lès-Nancy et Pulnoy).

A Nancy comme à Epinal, le retour des agriculteurs chez eux risque de provoquer d'autres ralentissements, dans l'après-midi. Les services de l'Etat conseillent aux automobilistes d'éviter les deux centre villes au plus fort des manifestations, et de décaler si possible leur trajet sur les axes encombrés aux horaires prévus...