Agriculteurs en colère : du fumier et 164 tracteurs à La Rochelle ce mercredi matin

164 tracteurs ont convergé vers La Rochelle ce mercredi matin. Trois cortèges sont partis de Saintes, de Tonnay Charente et de Nuaillé d'Aunis. Ils ont provoqué un gros bouchon à l'entrée nord de la ville vers 9h avant de se diriger vers la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, boulevard Cognehors où ils ont déversé du fumier et des pneumatiques.

Les agriculteurs de la FNSEA et des JA sont venus exprimer leur colère, et demander l'aide de l'Etat. "Les sources du mal-être du monde agricole actuel sont nombreux et ont un impact fort sur notre moral et nos trésoreries" indiquent les syndicats dans un communiqué. Ils évoquent la problématique d'interdiction des produits phytosanitaires, l'absence de calamités agricole pour la Charente-Maritime, et la mise en place de la PAC 2023-2027 dont les formalités sont trop complexes.