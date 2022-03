Hausse du carburant : les agriculteurs mobilisés en Touraine

La guerre en Ukraine a nettement impacté l'économie européenne voire mondiale, avec des conséquences directes sur notre quotidien en France, notamment sur nos plein d'essence. Et les agriculteurs connaissent, eux aussi, depuis le début du conflit une forte hausse des prix de l'alimentation pour les animaux, des engrais et de leur gasoil aussi.

Les tracteurs fonctionnent avec du GNR, du gasoil-non-routier. Le prix de ce dérivé du gasoil domestique a doublé en quelques mois, observe Philippe Palfart, agriculteur dans le sud Touraine : "On sentait que le prix montait crescendo depuis quelques mois. Et le jour du début du conflit, ça a tout déclenché". Aujourd'hui, ce carburant est affiché à environ 1.80 € le litre, contre 0.70 ou 0.80 € il y a un an.

Ce carburant détaxé approche donc le prix du gasoil que l'on utilise pour nos voitures. Alors, ce jeudi 17 mars, certains agriculteurs ont symboliquement été faire le plein dans les stations essence de supermarchés à Loches, Château-Renault, Château-la-Vallière et Sainte-Maure-de-Touraine à l'appel de la FNSEA 37 et des Jeunes Agriculteurs 37. Les agriculteurs se font livrer ce gasoil directement dans leur ferme, où ils disposent généralement d'une cuve pour stocker le GNR.

Ces hausses de prix inquiète Robin Alexis. Cet éleveur laitier vient d'investir entre 200 000 et 300 000 € pour s'installer en GAEC avec sa famille. "Ca fait un peu peur. On emprunte beaucoup d'argent pour s'installer quand même, et on se dit : "est-ce qu'on va réussir à rembourser d'ici quelque temps" Si tout évolue comme ça, on y arrivera plus au bout d'un moment".

Des agriculteurs se sont réunis dans des stations essence à Loches, Château-la-Vallière, Château-Renault et Sainte-Maure-de-Touraine à l'appel de la FDSEA 37 et des JA 37. © Radio France - Mathilde Errard

Et en plus de la hausse du prix, les agriculteurs subissent aussi des retards de livraison estime Philippe Parlfart, exploitant agricole près de Loches : "Je pense qu'ils font de la rétention. Ils ne veulent pas nous livrer. Comme ça, si les prix montent encore, c'est le jackpot pour eux."

Jérémy Defond, céréalier, également situé près de Loches, ajoute qu'il a demandé récemment à être livré, "mais, on ne sait pas la date ni le prix. J'ai été appelé deux avant la livraison pour me dire, c'est telle date, telle heure et tel prix. J'aurais pu dire, "on annule tout", mais on prend. On prend et on subit".

Le prix du GNR, le gasoil-non-routier, a pratiquement doublé en un an observent les agriculteurs présents à Loches ce jeudi 17 mars. © Radio France - Mathilde Errard

Et si à terme les agriculteurs ne sont plus en capacité de payer leur carburant ou s'ils doivent attendre la baisse des prix, ils craignent une baisse de la production alimentaire.