VIDEO - Le préfet du Gard en visite chez les agriculteurs sinistrés de Montfrin

Montfrin, France

Trouver rapidement des solutions pour les agriculteurs du Gard qui ont subi des dégâts ou perdu une partie de leur récolte après la canicule et les incendies de la semaine dernière. C'est l'engagement pris par le préfet du Gard après avoir visité plusieurs exploitations à Montfrin ce mardi matin. "Il va falloir effectivement faire du "cousu main" et mobiliser toute une série d'acteurs précise Didier Lauga. Il faut reporter les cotisations sociales, obtenir des reports d'annuités de prêt, il faut obtenir si possible des avances de trésorerie de la part du ministère de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture, vendredi, viendra donner un coup d'accélérateur. "

Didier Lauga, le préfet du Gard

Du "cousu main" pour les agriculteurs sinistrés

Certains agriculteurs comme Vincent Bonnard qui fait de l'huile d'olive et du vin à Montfrin ont en effet tout perdu. Le feu a tout détruit sur son passage. Seul son mas d'habitation et une partie de sa cave ont pu être sauvés. Il a besoin de trésorerie tout de suite pour pouvoir redémarrer son activité. Jean Louis Portal, le secrétaire de la chambre d'agriculture et agriculteur à Montfrin annonce qu'il va lancer une collecte pour aider les sinistrés du secteur.

"Les gens du village sont émus. On va aider à débarrasser, on va faire une cagnotte, on va les sortir de là"

Jean-Louis Portal, le secrétaire de la chambre d'agriculture du Gard

Le canal d'irrigation de Beaucaire montré du doigt

A Montfrin, les agriculteurs ont également dénoncé l'état du canal d'irrigation de Remoulins à Beaucaire. Il est à sec depuis des années et n'est plus entretenu. "S'il avait été en eau, le feu ne se serait pas propagé aussi vite." Le maire de Montfrin, Claude Martinet partage leur point de vue. " Le syndicat qui s'occupe de la gestion de ce canal s'est basé sur des directives européennes et une réglementation française qui dit qu'on ne peut plus prendre de l'eau dans le Gardon, puisque l'alimentation du canal était faite par le Gardon sur le seuil de Remoulins. Le fait qu'il soit vidé n'a pas aidé à lutter contre le feu." Le préfet s'est engagé à rencontrer rapidement l'ASA (Association syndicale autorisée) chargée de la gestion du canal.

Claude Martinet, le maire de Montfrin

"Il ne faut pas prendre le ministre de l'agriculture pour le messie"

Les agriculteurs de Montfrin, comme ceux qui ont subi des dommages ailleurs dans le Gard attendent de pied ferme le ministre de l'agriculture pour avoir des réponses concrètes. Didier Guillaume doit se déplacer vendredi dans le département.

Reportage dans l'exploitation de Vincent Bonnard à Montfrin

Un paysage de désolation à Montfrin © Radio France - Sylvie Duchesne

Le canal d'irrigation de Beaucaire accusé d'avoir favorisé la propagation de l'incendie © Radio France - Sylvie Duchesne