"Je préfère voir des jeunes s'installer" : le défi de la transmission des exploitations agricoles en Touraine

Myriam Eddine et Augustin Peschard ont repris cette exploitation et élèvent des brebis laitières avec une future fromagerie sur place.

D'ici dix ans, 48 % des chefs d'exploitation auront atteint l'âge légal de départ à la retraite (source MSA), mais les agriculteurs peinent à trouver facilement des repreneurs. Le problème ? Le prix des terres ne cesse d'augmenter, c'est donc difficile pour des jeunes de réunir l'argent nécessaire pour acheter une exploitation.

Depuis bientôt 20 ans, Terre de liens facilite l'accès à la terre pour de jeunes agriculteurs. Dans le détail, l'association investit, achète des terres, puis les loue à de nouveaux exploitants. C'était le cas dernièrement pour Myriam Eddine et Augustin Peschard, deux diplômés en agronomie qui viennent de s'installer sur une exploitation bio au Louroux. "Ce n'est pas si dur de trouver des fermes. C'est une question de coût. Et pour nous, ça aurait été plus compliqué et plus long pour s'installer sans l'investissement de Terre de liens", confirme Augustin Peschard.

Le couple compte transformer la ferme actuelle, qui accueillait un élevage de vaches laitières, en un élevage de brebis avec également un projet de fromagerie pour transformer le lait sur place.

Au Louroux, Myriam et Augustin élèvent 75 brebis et souhaitent plus tard, avoir leur fromagerie sur place. © Radio France - Mathilde Errard

Pour l'ancien exploitant, Dominique Gibon, la passation avec Terre de liens permet d'éviter l'appauvrissement de la vie dans les campagnes. "On est plus dans la même période que l'exode rural dans les années 50, mais plutôt dans un retour vers les campagnes en ce moment. Mais, pour autant, les fermes continuent à s'agrandir". Dominique aurait donc très bien pu vendre sa ferme à des voisins, "ça aurait été plus vite fait si j'avais accepté que des voisins investissent ici et reprennent la ferme pour agrandir leurs propres exploitations". Mais, "le milieu rural, si c'est juste du dortoir, moi, ça me pose un problème. Je préfère donc voir des jeunes s'installer et arriver dans une commune".

Dominique Gibon, éleveur de vaches laitières au Louroux, a vendu son exploitation à des jeunes grâce par la biais de Terre de liens. © Radio France - Mathilde Errard

Lutter contre les fermes XXL, c'est aussi l'une des priorités de Terre de liens, puisque ça permet aussi de préserver les sols, estime Yves Leborgne, administrateur de Terre de liens en Centre-Val-de-Loire : "Une agriculture paysanne, à l'échelle humaine, respecte plus l'environnement que cette agriculture industrielle".

Comme Myriam et Augustin, Terre de liens a permis l'installation d'une quarantaine de personnes dans la région Centre-Val-de-Loire en 10 ans.