Rencontre avec un agriculteur installé depuis 4 générations à Surgères

C'est une journée spéciale sur France Bleu pour mettre l'agriculture à l'honneur. Le public est privé cette année de son grand rendez-vous annuel avec les agriculteurs au salon porte de Versailles à cause de l'épidémie de covid... Mais pas question pour autant d'oublier ces femmes et ces hommes et ce monde de l'agriculture si important. France Bleu va vous proposer d'entendre les agriculteurs, de découvrir leur métier qui en 2021 est un savant mélange de tradition et de technologie. Rendez-vous à Surgères, chez Sylvain Lalot.

Agriculteur de père en fils, Sylvain a commencé à travailler dans le monde agricole en suivant une formation par alternance, il est installé à Surgères depuis 1996. Son élevage est mixte : certaines vaches servent à produire le lait, elles sont de bonnes reproductrices. Un élevage de veaux est destiné à la production de viande. Son exploitation agricole compte une centaine d'hectares.

Dans la salle de traite. © Radio France - Hervé Deunf

Il y a deux traites par jour. © Radio France - Hervé Deunf

Les vaches au repos... © Radio France - Hervé Deunf

