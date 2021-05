Après la pluie, le beau temps : c'est ce qu'attendent maintenant les agriculteurs du Berry

Après un mois d'avril sec et des températures au lever du jour souvent négatives, le mois de mai a été pluvieux. Est-ce une bonne nouvelle pour les agriculteurs ? Oui, à une seule condition, c'est que la pluie cesse et que les températures remontent.

Selon les secteurs dans le Berry, la pluviométrie pour ce mois de mai, qui n'est pas encore terminé, n'est pas exceptionnelle mais correcte dans l'ensemble pour les les cultures : entre 60 et 90 mm de précipitations pour les 20 premiers jours de mai. Certes pour les cafetiers et les restaurateurs, ces dernières pluies ne sont pas forcément les bienvenues, en revanche pour le secteur de l'agriculture, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à un mois d'avril trop sec mais aussi trop froid.

Les dernières pluies ont-elles rechargé les nappes phréatiques ? _"Je ne pense pas. Nous sommes à une période où la végétation sort de terre. Donc la pluie qui est tombée, a été absorbée par les plantes. En fait, l'agriculture avait deux problématiques en avril : le déficit de pluviométrie mais aussi des températures trop faibles. Les grandes cultures, le blé le colza l'orge mais aussi les productions fourragères n'ont pas poussé de manière normale", n_ote Mathieu Naudet, agriculteur et irriguant à Palluau-sur-Indre.

Après les précipitations du mois de mai, les agriculteurs attendent une remontée des températures.

Mathieu Naudet, est agriculteur et irriguant et membre du bureau à la chambre d'agriculture de l'Indre © Radio France - Sylvain ROGIE

Les précipitations du mois de mai ont fait du bien à la végétation. Une hausse du thermomètre est désormais attendue : "Il nous faudrait de la chaleur et donc une hausse des températures pour que ces cultures se développent. Maintenant, le gel tardif du mois d'avril a pu laisser quelques traces dans les cultures. Dans le cas contraire, le potentiel de rendement devrait être au rendez vous" indique Mathieu Naudet. Météo France prévoit plus de soleil dans les tous prochains jours et des températures à la hausse.